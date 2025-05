Novità FISCO, con la nuova manovra ti spettano 1.200€ in più all’anno – Ma solo se confermi questo dato entro giugno | Fallo ora e guadagni subito

In arrivo nuove detrazioni per i familiari a carico - Romait.it - foto Canva

Per l’anno attuale ci saranno dei cambiamenti sulle detrazioni a carico: ecco la somma che spetta ad ogni lavoratore.

La Legge di Bilancio 2025 include importanti modifiche nelle detrazioni che ottengono annualmente per i familiari a carico. Nella suddetta sono presenti dei tagli che possono incidere in modo notevole sullo stipendio dei lavoratori dipendenti.

Ma quando si parla di detrazione, a cosa ci si riferisce esattamente? In poche parole non è altro che un’agevolazione di natura finanziaria che consiste in uno sconto sulle imposte da versare. Però, a differenze delle detrazioni legati ad impieghi dipendenti, queste non vengono calcolate in automatico in base al reddito annuale, bensì è necessario presentare un’apposita domanda.

Le detrazioni si ricevono se si hanno un coniuge o dei figli a carico, a patto che questi abbiano tra i 21 e i 29 anni (i ragazzi di età inferiore vengono inclusi nelle agevolazioni previste dall’assegno unico). Ma scopriamo insieme a quanto ammontano le detrazioni, che si calcolano sulla base del salario.

Chi sono i familiari a carico

Le detrazioni per familiari a carico si possono ricevere mensilmente oppure in un’unica soluzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma affinché si possa avere a carico una persona, è necessario che la suddetta non abbia un reddito superiore a 2.840,51 euro, eccezion fatta per i figli sotto i 24 anni. In questo caso il reddito non deve superare i 4 mila euro.

Come accennato, quest’anno gli importi relativi alle detrazioni cambieranno e la cifra si baserà non solo sul reddito ma anche sul grado di parentela. Per esempio i figli a carico presentano un’agevolazione diversa rispetto ad un coniuge a carico.

Nuovi importi per le detrazioni

Partendo dalle detrazioni per i figli a carico, dal 2025 verranno introdotte nuove agevolazioni fiscali per la prole over 21 ma inferiore a 30 anni e per quella over 30 che presenta disabilità. La somma spettante si ottiene sottraendo il reddito complessivo a 95 mila euro, e dividendo ciò che si ottiene per 95 mila euro. Per quanto riguarda il coniuge a carico, si può ricevere una detrazione massima di 800 euro, ma la somma si riduce se il reddito complessivo non supera i 15 mila euro.

Nello specifico, se si ha un reddito compreso tra 29 mila euro e 29.200 euro si ottiene un aumento di 10 euro, che raddoppiano qualora il reddito non superi i 34.700 euro. Invece, si arriva a 30 euro se la cifra rientra nei 35 mila euro, mentre si scende a 20 euro tra i 35 mila e i 35 100 euro, e a 10 euro qualora il reddito sia compreso tra i 35.100 euro e i 35.200 euro.