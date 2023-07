Novara, donna colpita da albero in un agriturismo: è grave

(Adnkronos) –

Una donna è stata colpita da un albero in un agriturismo a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le cause dell'accaduto sono in fase di accertamento, l'albero potrebbe essere caduto per via del maltempo che si è abbattuto questa mattina nella zona. L'eliambulanza per il trasferimento della donna al Cto di Torino ha infatti dovuto aspettare prima di decollare. —[email protected] (Web Info)

