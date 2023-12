Non siamo gli unici romani: nel mondo esistono altre 27 città che si chiamano Roma

Pensavamo di essere gli unici abitanti di Roma? Nel mondo ce ne sono altre 27 che si chiamano allo stesso modo o quasi. Qualcuna sorge su 7 colli, altre sono villaggi di contadini o sono frutto dell’Impero romano. D’ ora in poi aggiungerei “d’Italia” al nome Roma, per evitare la confusione, ma forse non ce n’è bisogno.

Nel mondo esistono varie Roma, Rome, Rhoma dislocate nei vari continenti. Se ne contano addirittura altre 27 oltre all’originale fondata da Romolo e Remo. Possiamo dirvi che nessuna ha la storia millenaria della nostra Capitale ma anche che nessuna ha i suoi stessi problemi. Con questo non vorrei fare a cambio, anche perché le altre sono spesso poco più che dei piccoli villaggi di contadini, com’era Roma 2776 anni fa!

In Europa se ne contano tre, oltre alla Capitale d’Italia

Sappiamo quindi che di Roma non ce n’è una sola ma solo una ha la storia, il fascino, la bellezza della Città Eterna e se ha tante città omonime lo si deve un po’ anche alla sua fama e a tanti emigrati italiani che hanno voluto omaggiarla una volta espatriati. In Europa ce ne sono tre, in Spagna, Romania e Svezia. Quella spagnola in realtà si chiama Mérida, detta La Roma di Spagna, per via della ricchezza dei suoi monumenti romani. Mérida venne fondata 25 anni a.C, dai veterani delle legioni dell’Imperatore Augusto.

I veterani erano chiamati emeriti, come oggi si chiamano gli ex Presidenti della Repubblica e gli ex Papi, quando rinunciano al potere e si ritirano a vita privata ma anche i professori universitari una volta andati in pensione e conservano il titolo onorifico. Mérida si chiamava all’epoca romana Augusta emerita, da cui deriva il suo nome attuale. Viene subito in mente il nome di Massimo Meridio, l’hispanico comandante romano, frutto della fantasia cinematografica e protagonista de Il Gladiatore, che però non c’azzecca niente con Mérida.

Per tutta la durata dell’Impero è stata una delle città più importanti della Spagna e lo è tutt’ora. Le altre due Roma si trovano una in Moldavia (Romania) con poco più di 3000 abitanti, probabilmente anch’essa retaggio dell’epoca imperiale e l’altra in Svezia, nell’isola di Gotland, una cittadina famosa per la produzione di vetri e ceramiche secondo la tradizione vichinga.

C’è una Roma in Africa, senza sette colli ma a 1400 metri sul livello del mare

Anche in Africa esiste una città chiamata Roma: nel Regno del Lesotho, distretto di Maseru da cui dista 34 km. Un’enclave del Sudafrica interamente al di sopra dei 1400 m sul livello del mare. La Roma africana contava 11.612 abitanti nel 2005, chissà adesso, e venne fondata dai missionari cattolici nel 1860, in un’area anticamente abitata dal popolo dei boscimani. Qui 160 anni fa è nata la prima missione cattolica dell’Africa del Sud. Ospita una Università, quella Nazionale dello Stato. Anche se ovviamente la città risulta immersa in un ambiente tipicamente africano ha un centro molto moderno con hotel e negozi che lavorano principalmente per la presenza dell’Università.

La Roma messicana è un quartiere di Città del Messico

Nelle Americhe Latine, includendovi così anche il Messico e i Caraibi, che si trovano rispettivamente nel Nord e nel Centro del continente americano, ci sono 3 città con nome Roma e una La Romana. Le Roma sono in Messico, Brasile e Perù e La Romana è una città della Repubblica Dominicana. La città messicana si chiama in realtà Colonia Roma ed è un quartiere di Città del Messico. Ma le dimensioni delle metropoli americane sono talmente estese che i suoi quartieri sono spesso delle città con amministrazioni autonome, del tutto staccate dalle altre, che compongono la città cosmopolita.

Secondo il rapporto urbanistico dell’ONU la zona metropolitana di Città del Messico è l’agglomerato urbano più grande dell’emisfero occidentale e il secondo più grande al mondo dopo quello di Tokyo. Conta infatti 25 milioni di abitanti. Con il tempo Città del Messico ha inglobato le città vicine occupando un’area vastissima di territorio che ormai esce da quella dello stesso Distretto Federale. Colonia Roma è una di queste cittadine satelliti. Fondata nei primi anni del XX secolo è diventata un quartiere residenziale per famiglie benestanti. La potete vedere nel film Roma di Alfonso Cuarón che è ambientato proprio a Colonia Roma negli anni ’70.

Mata Roma, in Brasile, tra caffè e uccisori di serpenti

Mata Roma è un municipio dello stato di Maranhão, nel Brasile nordorientale, nel bacino del fiume Munim, con una popolazione di oltre 17mila abitanti. Dista 2.250 km da São Paolo per farvi un’idea e si trova un po’ all’interno dello stato di Maranhão, tra São Luis e Parnaiba. So che queste località non vi dicono niente ma possono servire per individuare Mata Roma sulla mappa del Brasile. Dovete rendervi conto che il Brasile è un continente e spesso si incontrano zone di una bellezza selvaggia sconvolgente e questa è una delle più incredibili.

Con dune altissime e laghi naturali che appaiono e scompaiono a seconda di come si spostano le dune. Non tanto Mata Roma che è poco più di una città di agricoltori, senza nessuna attrattiva culturale ma i suoi dintorni. Qui si produce caffè e altri tipi di frutta. Si beve geladinha (birra ghiacciata) e inizia la foresta pre-amazzonica, con tante piante di palme di cocco babaçue le rispettive qubradeiras de coco (ragazze che rompono le noci di cocco), ma è anche la terra degli uccisori di serpenti. Insomma niente di più distante da noi e da Roma Capitale. Siamo in piena avventura amazzonica.

Roma in Perù e La Romana in Dominicana devono le loro origini alla canna da zucchero

Nel profondo nord del Perù, nel distretto Casa Grande da cui dista solo 6 km, provincia di Ascope, nella Regione Libertad si trova Roma, a 44 km a nord della città di Trujillo. La maggior parte della popolazione di questo piccolo borgo è impegnata in attività agricole relative alla coltivazione e produzione della canna da zucchero e dei suoi derivati, come alcool, melassa, bagassa. Inoltre ci sono piantagioni di mais, erba medica, manioca, patate e frutta sulle rive del fiume Chicama. Insomma un villaggio povero di agricoltori in una delle zone più sperdute del Perù.

La Romana, in Repubblica Dominicana, fu fondata nel 1897 ma era un villaggio senza speranza per i suoi abitanti quasi tutti agricoltori impegnati con la canna da zucchero. Nell’anno 1917 degli italiani emigrati proprio dalla nostra Roma, costruirono un mulino per produrre più zucchero dalle canne raccolte. La fabbricazione del mulino coincise con un rialzo del prezzo dello zucchero nel mondo e la necessità di mano d’opera fece si che molti nuovi lavoratori si trasferirono a La Romana in cerca di miglior vita. Grazie all’impresa agricola Central Romana Corporation, di proprietà di esuli cubani, che opera su diversi settori, anche quello alimentare, la città è cresciuta.

Oggi supera i 140mila abitanti ma la sua economia risente soprattutto del turismo in costante crescita, come fonte principale di reddito per tutto il Paese. Accanto a La Romana sorge Casa de Campo, che forse è più conosciuta grazie al fatto che si tratta di un residenziale con ville hollywoodiane di molti vip del Mondo, affittarne una può costare da 4.200 $ a notte in su. Qui hanno una r3esidenza estiva Julio Iglesias, Shakira, Nicola Caracciolo e Mara Venier, il cantante Marc Anthony, il tennista Rafa Nadal, Re Juan Carlos di Spagna, Gustavo Cisneros, Carlos Mota, qui aveva una delle sue residenze Oscar de la Renta prima di morire.

Inoltre molte sono le personalità che vengono a trascorrere le vacanze da queste parti: Beyoncé, Madonna, Rudolph Giuliani, le sorelle Kardashian, Justin Bieber, anche Donald Trump prima di diventare Presidente Usa, e molti altri. Ora i vip si stanno spostando verso Cap Cana, la zona più esclusiva di Punta Cana a 45’ di autostrada da La Romana.

Negli Stati Uniti di Roma ce ne sono ben 19, la più famosa sorge su 7 colli

Negli Stati Uniti c’è un’abbondanza di Rome. Ne esistono in Illinois, in Iowa, in Kentucky, nel Maine, nello stato di New York, in Oregon, in Pennsylvania, in Tennessee, due in Indiana e in Texas e tre in Ohio e in Wisconsin. La più famosa è comunque la Rome che si trova in Georgia, che oggi conta ben 36 mila abitanti. Questo centro abitato proprio come la Roma nostrana nacque e si sviluppò su sette colline, tagliate da alcuni fiumi che passavano in mezzo a queste alture. Una caratteristica che i primi coloni europei non poterono non notare e che li ispirò nel chiamare la loro nuova città proprio come la Città Eterna.

Anche in Australia c’è Roma, ma non c’entra niente la Capitale d’Italia

In Oceania c’è la Roma più a sud del mondo e si trova in Australia, nello stato del Queensland, a circa 500 km da Brisbane. Il nome di questa città di 7 mila abitanti però deve poco alla Caput Mundi nostrana, perché il centro abitato venne chiamato così in onore della moglie del primo governatore del Queensland, Diamantina Roma Bowen.

Dopo questo giro per del mondo alla scoperta di tutte le città con il nome di Roma, una cosa viene spontanea e cioè che “te puoi pure chiama’ Roma, ma devi da sape’ che ar monno, de Roma ce n’è una sola!”.