“Non escludo un mio ritorno”: il tronista apre al rientro a UeD | Maria De Filippi ha già in mente un nuovo ‘ruolo’

Lui vorrebbe tornare. Lo ha ammesso. Tuttavia Maria lo vede non più come tronista ma in un altro ruolo.

Manca un mese e mezzo, giorno più. giorno meno, al fischio d’inizio ufficiale delle registrazioni della nuova e super stagione di Uomini e Donne. Stiamo indubbiamente parlando del dating show più famoso, amato e nel contempo amato di tutta la Televisione Italiana. Di certo è anche un prodotto mediatico molto longevo, nonché adorato dagli italiani di ogni età.

Nel corso del tempo si è saputo rinnovare e dimostrarsi sempre fortemente in grado di essere al passo con i tempi. Colpo assai vincente è stato quello di introdurre, ormai molti anni fa, il mitico Trono Over che il più delle volte oscura quello Classico, sebbene la suddivisione fra i due non sia più così netta,

Basti pensare che una storica dama del parterre, stiamo parlando della bellissima Ida Platano, sia diventata tronista. E ora si è alla ricerca di coloro che siederanno sul famoso trono nei prossimi mesi. Spesso capita che si tratti di qualcuno che abbiamo già visto in trasmissione, magari nelle vesti di corteggiatore o di corteggiatrice che però non ha avuto gran fortuna visto che non è stato/a scelto/a.

“Non escludo il mio ritorno”, parla l’ex tronista

Altre volte è capitato di notare ex concorrenti di Temptation Island che ogni estate ci fa compagnia in prime time su Canale 5 e che vede la conduzione dello strepitoso Filippo Bisciglia. Fatto sta che adesso a tenere banco è la dichiarazione da parte di un ex tronista, per altro molto amato dal grande pubblico, che ha fatto emozionare a mille i suoi tanti estimatori.

“Non escludo il mio ritorno“, queste sono state le sue esatte parole che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni. L’influencer lo ha raccontato nel suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, sostenendo di aver incontrato l’uomo a un evento mondano ove erano presenti anche gli storici opinionisti del programma. Stiamo parlando chiaramente di Tina Cipollari e di Gianni Sperti.

Jack Vanore e la sua confessione, ma Maria lo vuole per altro

Se da un lato i due colleghi hanno smentito la voce che li avrebbe voluti prossimamente impegnati come tronisti, è stato Jack Vanore a non escludere del tutto questa ghiotta opportunità. “Non escludo mai un mio ritorno. Mi piacerebbe tantissimo. E’ come lavorano, che fa la differenza. Non sono colleghi di lavoro, sono amici”, ha dichiarato l’ex tronista a Pugnaloni.

Ricordiamo tra l’altro che Jack è salito sul trono dopo aver corteggiato Serena Enardu. Successivamente ha svolto il ruolo di opinionista fino al 2020. Dovette lasciare la trasmissione, come ha svelato lo stesso durante un’intensa intervista rilasciata a Fanpage.it per motivi di salute. E chissà che Maria non decida di richiamarlo a se ma, visto che lui è fidanzato, sempre e solo come opinionista.