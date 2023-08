Niger, annullati accordi cooperazione militare con Francia

(Adnkronos) – I vertici della giunta militare del Niger hanno annunciato la cancellazione degli accordi di cooperazione militare con la Francia, promettendo di rispondere a "qualsiasi aggressione", in riferimento a un possibile intervento militare della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas). "Di fronte all'atteggiamento e alla reazione deludenti della Francia riguardo la situazione interna nel nostro Paese, il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) ha deciso di cancellare gli accordi di cooperazione in materia di sicurezza e difesa", ha detto alla televisione il portavoce della giunta Amadou Abdramane. I ribelli hanno inoltre annunciato la revoca del coprifuoco imposto nel Paese il 26 luglio dopo il rovesciamento del presidente Mohamed Bazum. Lo scrive il portale Internet ActuNiger . —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

