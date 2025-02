Nel Lazio c’è la POSTA più bella del mondo | Nascosta in questo posticino incantevole, è una perla: qui vien voglia di pagare i bollettini

Non molto distante da Roma, precisamente in provincia di Frosinone, c’è un posto davvero incantevole per una caratteristica insolita. Andiamo a scoprire qual è.

Chi ha la presunzione di conoscere da cima a fondo Roma e dintorni non è altro che un illuso! È una realtà territoriale che ha tanto da offrire e tante sono le cose che sfuggono anche alle menti più erudite. Un esempio potrebbe essere la storia che si cela dietro Stazzano Vecchio, ovvero un borgo dove la natura ormai ha preso il sopravvento.

Tanti anni fa fu colpito da un terremoto e questo non ha fatto altro che spingere le persone ad andare via per poi stabilirsi altrove. Chi decide di recarsi in questo posto deve essere consapevole di dover fare i conti con una realtà ostile proprio perché il verde regna sovrano.

Si può menzionare Antuni, cioè il borgo disabitato del comune di Castel di Tora da quando c’è stato un bombardamento aereo durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Anche in questo caso, non essendoci più la presenza dell’uomo, si ha a che fare con un mondo del tutto distante dal nostro.

All’appello non può mancare un comune non molto distante da Roma. Ha delle caratteristiche più uniche che rare. Se vuoi saperne di più dovresti proseguire nella lettura.

Un luogo unico nel suo genere a pochi passi dalla capitale

Il luogo in questione è situato nella Valle di Comino e fa parte della provincia di Frosinone, la quale conta 462.687 abitanti. Tra i luoghi di interesse ci sono sicuramente i parchi naturali, aree protette e tutelate per la loro unicità. Nel territorio sono sparse delle piccole oasi che vale la pena visitare per entrare in contatto con la natura allo stato selvaggio.

Si dice che sia in progetto l’istituzione di un parco regionale dei Monti Ernici. È senza dubbio una splendida notizia per chi non vede l’ora di camminare per i sentieri del tutto estranei al caos tipico delle strade urbane. A tal proposito c’è un luogo che potrebbe far venire in mente “uno scambio di lettere”.

Una fonte di attrazione…nelle profondità del lago

La Posta, chiamato così in dialetto locale Posta Fibreno, non è altro che un comune italiano di 1.033 abitanti della provincia di Frosinone. Il territorio è bagnato dal lago di Posta Fibreno, noto per avere un’isola galleggiante formata da torba e radici che sono in grado di spostarsi con un semplice soffio di vento.

Non è solo la natura a suscitare interesse, dato che nel punto più profondo del lago è stata collocata un’opera dello scultore Pino Bonavenia. Si tratta di una croce in acciaio e platino che è riportata in superficie i primi giorni di agosto in seguito a delle ricorrenze.