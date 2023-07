Nato, via libera di Erdogan all’adesione della Svezia

(Adnkronos) – Via libera della Turchia alla candidatura della Svezia per l'ingresso nella Nato. Ad annunciarlo è il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Vilnius alla vigilia del vertice dell'Alleanza e dopo "un incontro costruttivo" con il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il protocollo di adesione sarà trasmesso "alla Grande Assemblea Nazionale", il Parlamento turco, "il prima possibile", spiega. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata