Nato, Stoltenberg: “Piano con 300mila soldati per difesa”

(Adnkronos) – Nel summit della Nato a Vilnius "mi aspetto che i leader alleati concordino su un pacchetto di tre elementi, per portare l'Ucraina più vicina alla Nato". Lo dice il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles in vista del summit della Nato a Vilnius, dove i membri discuteranno anche di 3 nuovi piani per la difesa dell'Alleanza, con il coinvolgimento di 300mila militari. In Lituania "faremo anche altri grandi passi per rafforzare la nostra difesa e la deterrenza, con tre nuovi piani regionali di difesa, per contrastare le due maggiori minacce alla nostra Alleanza, la Russia e il terrorismo", sottolinea. "Avremo un piano per il Nord, l'Atlantico e l'Artico, un piano per il Centro, che coprirà l'Europa Centrale e il Baltico, e un altro per il Mediterraneo e il Mar Nero. Per eseguire questi piani metteremo 300mila soldati in uno stato maggiore di prontezza, incluse sostanziose forze da combattimento aeree e navali", conclude. Capitolo Ucraina: "Prima di tutto, concorderemo un programma pluriennale di assistenza, per assicurare la piena interoperabilità tra le forze armate ucraine e la Nato. Inoltre, rafforzeremo i nostri legami politici creando il Consiglio Nato-Ucraina e, terzo, mi aspetto che tutti i leader riaffermeranno che l'Ucraina diventerà un membro della Nato", dice. "Gli alleati – continua Stoltenberg – hanno promesso 500 milioni di euro per bisogni fondamentali, come carburante, forniture mediche, attrezzature per lo sminamento", continua, spiegando che gli alleati "aiuteranno a costruire il settore sicurezza e difesa, anche con ospedali militari. Aiuteremo l'Ucraina a compiere la transizione dagli standard e dai mezzi dell'era sovietica a quelli della Nato. Il presidente Volodymyr Zelensky si unirà a noi per l'incontro inaugurale del Consiglio Nato-Ucraina, che sarà una piattaforma per le consultazioni e le decisioni nelle crisi. Siederemo tutti come eguali, per affrontare le preoccupazioni comuni in materia di sicurezza", afferma ancora. La Nato deciderà nel summit di Vilnius di istituire un Consiglio Nato-Ucraina, che servirà "ai 31 alleati, spero presto 32, e a Kiev" di decidere "insieme", come "eguali", che cosa fare, e "il primo incontro si terrà la settimana prossima" nella capitale lituana, spiega il segretario generale. La settimana prossima "i capi di Stato e di governo della Nato si incontreranno in un momento critico per la sicurezza transatlantica", mentre la "guerra di aggressione condotta dalla Russia continua ad infuriare: per 500 giorni Mosca ha portato morte e distruzione nel cuore dell'Europa, cercando di distruggere l'Ucraina e di dividere la Nato. Il nostro summit manderà un messaggio chiaro: la Nato resta unita e l'aggressione russa non pagherà. Renderemo l'Ucraina ancora più forte e delineeremo una visione per il suo futuro", evidenzia. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata