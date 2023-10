Natalia Titova, dopo anni di matrimonio la triste rivelazione su Rosolino: “Lo amo ma…”

Natalia Titova, dopo tanto tempo è arrivata l’amara rivelazione su Massimiliano Rosolino. ” Lo amo ma…”

Ha spaccato il cuore in mille pezzi la decisione, ben ponderata, da parte della splendida Natalia Titova di lasciare Ballando Con Le Stelle. Qui la ballerina amata e stimata a raggio internazionale ha svolto non solo in maniera magistrale il ruolo di professionista ma anche di maestra. E in tale maniera è diventata un personaggio televisivo molto noto in Italia.

Fatto sta che grazie a Milly Carlucci e al suo seguitissimo programma danzereccio ha avuto pure modo di conoscere, ormai moltissimi anni fa, colui che poi è diventato il compagno di una vita, nonché il padre delle sue due uniche e bellissime figlie. Le ragazzine sono splendide e assomigliano tantissimo ai loro tanto celebri genitori.

Tra l’altro sono entrambe due grandissime sportive. Della serie, ” buon sangue non mente”. Ed è proprio con il preciso scopo di trascorrere più tempo con le sue creature e con il compagno che Natalia ha deciso di lasciare Ballando. Non ha però appeso le scarpette al chiodo, anzi! La sua scuola di danza è più attiva che mai e lei è molto impegnata con la realizzazione di stage e di incontri.

Natalia Titova, “Lo amo ma…”, la dichiarazione sconvolgente su Rosolino

Di tutto ciò ci tiene sostanzialmente aggiornati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In ogni caso sempre qui trovano pure ampio spazio scatti appartenenti al suo privato, sebbene lei sia in realtà una donna molto riservata, nei quali compare con le due figlie e il suo Massimiliano. E alcuni video dove lei cerca di farlo ballare al centro commerciale durante un’esibizione sono diventati virali.

I due sono apparsi complici e felici e lui, nonostante a Ballando si sia distinto come ballerino, è apparso in seria difficoltà a riprendere le coreografie proposte dalla sua splendida compagna. Una compagna che in tempi recenti ha deciso di aprire il rubinetto su di lui e sul loro rapporto. ” Lo amo ma…”, la dichiarazione che sconvolge.

Non si fida ciecamente di lui

Gradita ospite di Mia Ceran nel talk Nei mie panni, la ballerina ha confessato: “ Non mi fido ancora di lui ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai”, queste le parole della Titova riguardo a Rosolino.

Inoltre la ballerina ha raccontato che ha accettato di uscire con lui solo dopo che si era conclusa la loro assai intensa esperienza televisiva. Non voleva mischiare i sentimenti con il lavoro e temeva che la complicità in pista potesse essere confusa, come talvolta può effettivamente accadere, con altro. A quanto pare non è stato così visto che lei e Massimiliano sono ancora uniti e innamorati.

