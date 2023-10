Tinì Cansino, a Uomini e Donne non le viene mai data la parola: ora vuota il sacco e svela il motivo

Molti telespettatori di Uomini e Donne si sono chiesti perché Tinì Cansino non parla mai. Ecco la risposta che elimina ogni dubbio

Maria De Filippi nello studio di Uomini e Donne può contare sui fedelissimi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La prima si era proposta anni fa come tronista, ma non ha trovato l'anima gemella. Eppure ha avuto la possibilità di restare nello studio perché la redazione le ha dato il ruolo che tuttora ricopre.

Gianni, dopo una carriera di ballerino, ha deciso di dedicarsi solo al programma che gli permette di entrare nella casa degli italiani ogni giorno subito dopo la soap opera turca Terra amara. Insieme commentano le vicende raccontate dai partecipanti al centro dello studio.

In varie occasioni riescono a vederci lungo, dato che nessuno sfugge alla loro lente d’ingrandimento. Anche se criticano Gemma Galgani, qualche volta la difendono perché a parer loro qualcuno si propone per lei solo per visibilità.

Ultimamente lo stanno insinuando con il cavaliere Maurizio, il quale ha deciso di fare un passo indietro in seguito a determinate richieste. Accanto a Tima e Gianni c’è anche Tinì Cansino, la quale tende a intervenire poco. Ma per quale motivo non si espone come i colleghi? Ecco la risposta.

Tinì Cansino non parla mai, il motivo è stato svelato

È nata in Grecia il 23 settembre 1959. È arrivata in Italia a 19 anni e il produttore di fiction televisive Alberto Tarallo la notò. Ciò le ha permesso di esordire come attrice in vari film: Doppio misto, Provare per credere, Delizia, A un passo dall’Aurora. Poi è stata la volta di Caterina e le sue figlie e dal 2012 ha ottenuto il ruolo di opinionista a Uomini e Donne.

Nello studio si espone raramente e se lo fa riporta delle informazioni legate ai segni zodiacali. Molti si sono chiesti perché non interviene allo stesso modo di Gianni e Tina. Qualcuno ha insinuato che sia poco interessata alle dinamiche che si creano tra i partecipanti del Trono Over e del Trono Classico. In realtà c’è un’altra spiegazione che ha dato proprio lei davanti alle telecamere.

“Non amo fare le classiche opinioni”

“Faccio l’opinionista, ma non amo fare le classiche opinioni…Forse anche per questo è giusto definirmi l’opinionista misteriosa”. Senza giri di parole ha fatto capire che il suo modus operandi è del tutto diverso da quello dei colleghi.

Tina risulta essere quella più vulcanica ed esuberante del trio mentre Gianni riporta le cose con più pacatezza, ma comunque lascia il segno. Tinì, invece, interviene solo se lo reputa necessario e con toni del tutto opposti.

