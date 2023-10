Grande Fratello, immediato l’intervento del medico: concorrente messo male | Costretto a imbottirsi di medicinali

Grande Fratello. è stato richiesto l’intervento immediato da parte di un medico. Un inquilino sta davvero male.

Paura nelle ultime ore all’interno della Casa Più Spiata D’Italia. Un concorrente, che da quest’anno si chiama inquilino, non si è sentito male. Preoccupato lui stesso ha voluto vederci chiaro sul suo stato di salute, memore del fatto che esso è realmente il dono più prezioso che abbiamo. E ora i telespettatori sono seriamente preoccupati per lui a loro volta.

E c’è chi si chiede se sia costretto, pure a stretto giro, di lasciare suo malgrado il gioco. Oppure potrebbe decidere, parlando a cuore aperto con gli autori, di lasciarlo momentaneamente, come fece lo scorso anno Antonino Spinalbese per andare in ospedale a farsi operare. Tra l’altro ancora ora non si è ben capito che cosa gli sia successo.

Fatto sta che lui ha iniziato a sentirsi strano e per niente in forma. E la cosa si stava ripetendo un po’ troppe volte. Insomma, non era affatto da sottovalutare. E così il padre di tutti i reality ha chiamato prontamente un medico che lo ha visitato. E a quel punto anche una sua cara amica e inquilina ha voluto saperne di più in merito.

Grande Fratello, richiesto l’immediato intervento del medico

Pure lei era molto preoccupata per il suo stato di salute. Aveva notato che lui non stava bene e ciò l’aveva indotta a stimolarlo di farsi visitare da un professionista. Anzi, le era anche venuto il dubbio che lui potesse avere la nausea o avere veri e propri attacchi di vomito. Fatto sta che il ragazzo è molto pallido e il suo sguardo non è vivace come sempre.

E lui è ovviamente sotto tono. Niente ricovero per ora anche se tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro con la sua scelta di voler uscire per curarsi meglio o per approfondire il suo stato di salute. Intanto deve assumere nell’arco della giornata diverse pastiglie. Sapete di chi stiamo parlando?

Giuseppe Garibaldi colpito da forti dolori

Di Giuseppe Garibaldi che si è confidato sulle sue paure con Fiordaliso. La cantante non è molto convinta del fatto che gli bastino ora come ora due pasticche per tornare in forma. Ma di che cosa soffre il bidello calabrese? A quanto pare di cervicale, come sostengono molti utenti. Lui avrebbe iniziato a sentire un fortissimo dolore che parte dal collo e arriva fino alla schiena.

Ha sostenuto di sentirsi un po’ meglio ma con il brusco cambio delle temperature e del maltempo che si è imbattuto in tutta Italia, ovviamente deve cercare di stare riguardato e di non compiere movimenti bruschi e repentini. Dopo la sua chiacchierata a cuore aperto con la cantante lui si è dedicato al riposo notturno e anche durante la mattinata ha deciso di starsene ancora un po’ a letto.

