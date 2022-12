Natale e Capodanno, 17 milioni gli italiani in viaggio per le festività

Secondo l’indagine effettuata da Federalberghi, circa 17 milioni di italiani sceglieranno di partire durante le festività natalizie: 12 milioni partiranno per il Natale, mentre gli altri 5 milioni per accogliere il nuovo anno. Inoltre viene sottolineato come la destinazione preferita dai viaggiatori sia l’Italia. Questo permetterà alla nostra filiera turistica di risollevarsi dopo i due anni difficili appena trascorsi. Secondo i dati ottenuti, la spesa totale risulta essere ai livelli del 2019.

Natale 2022: mete, budget e alloggio

La ricerca di Federalberghi sottolinea che chi viaggerà per Natale passerà circa 7 giorni fuori, mentre i viaggi programmati per Capodanno dureranno in media 4 giorni. Secondo i dati il 98,9% dei viaggiatori che partiranno per Natale non lasceranno l’Italia e tantomeno la loro Regione; mentre il restante 1,1% prediligerà l’estero.

Le mete prescelte dagli italiani sono per il 36,8% città diverse da quelle di residenza; per il 24,6% sono località d’arte, per il 24,5% località di montagna, e per il 6,5% sono località balneari. Invece gli alloggi scelti sono nel 43% case di parenti/amici, e per il 23,35% alberghi. Inoltre, la spesa media da effettuare sarà di 842 euro, ma può arrivare a 2.300 euro per chi si trova all’estero. L’alloggio assorbirà il 17,7% del budget e lo shopping l’11,5%. Il giro di affari previsto sarà di 10 miliardi e 122 milioni di euro, e vedrà un incremento pari al 20,4% rispetto a Natale 2021.

I dati per Capodanno 2023

Invece la situazione cambia per Capodanno, dove l’89,6% resterà in Italia, prediligendo nel 30,4% dei casi la montagna, nel 30,4% dei casi città diverse dalla propria residenza e nel 27,9% dei casi località d’arte. Il 10,4% invece sceglierà l’estero, preferendo nel 78,6% dei casi le grandi capitali europee, e per il 10,7% il mare. L’alloggio preferito resta la casa di parenti/amici nel 29,1% dei casi, mentre il 23,5% andrà in albergo.

La spesa media sarà in media di 553 euro, 959 euro per chi andrà all’estero. Come per il 2022, il budget di questo Capodanno, sarà speso nel 31,2% dei casi per i pasti, per il 26,6% sul pernottamento e per il 20,1% sul viaggio, mentre allo shopping sarà riservato solo l’8,9%. Invece, in questo caso, il giro di affari sarà pari a 3 miliardi di euro, contro i 2 miliardi e 90 milioni dello scorso anno.

