Natale al caldo, 25 gradi a dicembre e spendi meno di 30 € al giorno tutto compreso | È la fuga low cost più cercata d’Europa

Vuoi trascorrere un Natale indossando il costume da bagno? Allora devi recarti in questo posto. Non spenderai delle cifre esorbitanti.

Anche se manca ancora un po’ di tempo per Natale già i negozi hanno tutto ciò che occorre per addobbare la casa in vista di questa festa. Sicuramente in tanti concordano nel dire che si tratta di una delle nostre feste più attese perché l’atmosfera che si crea è inevitabilmente coinvolgente. Sia grandi che piccini si lasciano trasportare dallo spirito natalizio.

Molti non vedono l’ora di tornare a casa per trascorrere del tempo con gli affetti più cari mentre altri vogliono approfittare per preparare le valigie e andare altrove. Essendo il periodo invernale, le mete che si scelgono di solito sono quelle dove è possibile realizzare un pupazzo di neve oppure sciare in montagna.

Tuttavia chi non tollera il freddo e ama le temperature calde potrebbe optare per un altro posto che permette di trascorrere il Natale mentre si è stesi al sole su una spiaggia con acqua cristallina. Non ci crederai, ma sul sito lawordcitizien.it è stata riportata una notizia che potrebbe fare al caso tuo.

Una buona meta per questo Natale potrebbe essere questo Stato europeo non solo perché il clima permette, ma i prezzi sono molto economici. Ottimi da considerare se non si vogliono spendere cifre pazzesche.

Natale in spiaggia a prezzi convenienti? Vai in questo Paese dell’Europa

Lo Stato europeo in questione non è molto distante dall’Italia e sicuramente la capitale è una delle città più visitate in assoluto. Sul sito sandaya.it ben 11 destinazioni sono state elencate per essere assolutamente visitate e tra queste è famosa per avere la Sagrada Familia, opera architettonica il cui principale autore è Antoni Gaudì.

Si deve anche ammirare il palazzo dell’Alhambra, sito patrimonio dell’Unesco, famoso per i suoi giardini. Ci sarebbe anche altro da dire, ma alla fine è chiaro che si sta parlando della Spagna. Una località in particolar modo rappresenta una delle mete più economiche.

Mare, sole, relax: prepara le valigie e festeggia Natale in Spagna

L’Andalusia è ottima per coloro che hanno intenzione di trascorrere le vacanze natalizie al caldo senza spendere cifre pazzesche. Malaga, Marbella e Torremolinos potrebbero essere valutate se si cerca relax e spiagge con acque limpide cristalline. Dovrai mettere in conto che farete un bagno nell’oceano Atlantico, la cui temperatura è molto più bassa rispetto a Mar Tirreno.

Per gli appassionati di cultura possono anche andare alla scoperta di Siviglia e Granada. Da non dimenticare le isole Baleari, un vero paradiso che può essere visitato in inverno con prezzi che diminuiscono in modo esponenziale. Voli per Maiorca, Minorca o Ibiza costano come un pasto in due al McDonald’s.