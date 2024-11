Natale a Roma: tornano le navette gratuite per lo shopping nel centro storico

Con l’arrivo delle festività natalizie, Atac ha annunciato il ritorno delle linee circolari Free1 e Free2 nel Centro Storico, l’iniziativa, già sperimentate con successo nelle ultime due stagioni natalizie, saranno pronte ad entrare in servizio a partire dall’8 dicembre 2024.

Collegamento con il centro storico

La linea Free1 collegherà la stazione Termini (via Enrico De Nicola) con Largo Chigi, mentre la Free2 partirà da Largo Chigi per raggiungere piazzale dei Partigiani, entrambe offriranno un servizio gratuito, caratteristica apprezzata da chi desidera muoversi nel cuore della Capitale senza stress da parcheggio o costi aggiuntivi.

L’obiettivo di queste linee è duplice: da un lato incentivare uno shopping sostenibile, limitando l’uso dell’auto privata nel periodo più trafficato dell’anno in uno dei luoghi più iconici di Roma, dall’altro rendere il Centro Storico accessibile a tutti.

Nonostante i dettagli operativi siano ancora in via di definizione da parte di Atac, il ritorno delle navette Free è un segnale positivo, dato che l’esperienza degli anni passati, ha mostrato come queste linee abbiano migliorato l’accessibilità al Centro Storico, riducendo l’impatto del traffico cittadino.

Atac investe nel futuro: arrivano altri 78 autobus a metano

Roma verso un trasporto pubblico più sostenibile. Atac conferma l’acquisto di 78 nuovi bus a metano, in arrivo entro il 2025. Un investimento autofinanziato che migliorerà il servizio e ridurrà l’impatto ambientale della mobilità urbana.

La notizia è poi stata confermata dall’assessore ai Trasporti Eugenio Patané, questi mezzi si aggiungono ai 244 già ordinati – e già in fase di consegna – presentati lo scorso 30 ottobre.

I nuovi bus rappresentano il secondo lotto previsto dalla maxi-gara avviata da Atac nel 2023, per un totale di 31,8 milioni di euro, l’investimento, interamente autofinanziato dall’azienda, include anche un servizio di manutenzione full-service per i prossimi 10 anni, garantendo affidabilità ed efficienza a lungo termine.

L’arrivo di questi autobus, previsto per il 2025, segna un passo importante verso una mobilità più sostenibile nella Capitale, i mezzi a metano, infatti, riducono le emissioni inquinanti rispetto ai tradizionali diesel, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria in città.

Il 721 cambia percorso: disagi per la Cecchignola

Dallo scorso 22 novembre, il percorso della linea bus 721 è stato modificato a causa di un nuovo divieto di transito per i veicoli sopra le 3,5 tonnellate su via Casale Zola, imposto dalla Polizia Locale, la strada, chiave per collegare rapidamente i quartieri Castello della Cecchignola e Fonte Meravigliosa, è ora inaccessibile per gli autobus, costringendo la linea 721 a seguire un itinerario alternativo, più lungo e trafficato.

In direzione metro Laurentina, il 721 passa ora per via Mario D’Aleo, via Andrea Millevoi, la rotatoria dell’ex Dazio, via di Vigna Murata e via Stefano Gradi, all’interno di Fonte Meravigliosa il bus percorre il quartiere in senso orario, eliminando la fermata Forster/Maddalena, mentre in direzione opposta, verso Castello della Cecchignola, l’itinerario resta invariato, con il giro del quartiere in senso antiorario.

La deviazione rappresenta un peggioramento per il servizio di trasporto pubblico nella zona, la rotatoria dell’ex Dazio, già critica negli orari di punta, potrebbe trasformarsi in un ulteriore collo di bottiglia, causando ritardi e disagi ai passeggeri, la scelta di abbandonare via Casale Zola, un tempo punto di forza della linea per la sua rapidità, ha sollevato più di un dubbio tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione alle esigenze di mobilità sostenibile.

Migliorare il servizio pubblico

La chiusura di via Casale Zola ai mezzi pesanti è un’ulteriore dimostrazione di come, a Roma, il trasporto pubblico venga spesso penalizzato, investire nella messa a norma di questa strada, destinandola esclusivamente agli autobus, avrebbe potuto migliorare la qualità del servizio, incentivando l’uso dei mezzi pubblici, mentre al contrario, si va verso la scelta di favorire il traffico automobilistico segna un passo indietro per la mobilità cittadina.

Odissea Quotidiana seguirà da vicino gli sviluppi di questi e di altri progetti, e per conoscere gli aggiornamenti sul trasporto pubblico della città, visitate il nostro blog. Troverete notizie, approfondimenti e il calendario aggiornato delle chiusure.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana