Natale a Roma: regali in aumento ma sotto il segno del carovita e della sobrietà

Sarà un Natale diverso per i romani, più orientato alla sobrietà ma con una ritrovata voglia di fare regali rispetto all’anno scorso. A dirlo è il sondaggio “Le intenzioni di acquisto dei consumatori di Roma per il prossimo Natale”, condotto dall’Osservatorio economico della Confcommercio in collaborazione con Format Research. Nonostante il clima economico incerto, l’80,2% degli intervistati ha dichiarato che acquisterà uno o più regali, segnando un significativo aumento rispetto al 74% del 2023.

Spesa media a Natale in crescita ma sotto i 300 euro

La spesa media per i regali di Natale quest’anno si attesterà intorno ai 210 euro, in crescita rispetto ai 194 euro del 2023. La maggioranza dei consumatori (80,3%) dichiara che spenderà meno di 300 euro, mentre solo il 13,7% prevede di superare questa soglia. L’aumento rispetto all’anno scorso è indicativo di un lieve miglioramento, ma il carovita e l’inflazione continuano a pesare sulle tasche dei cittadini.

Il Black Friday conquista i romani

Una tendenza ormai consolidata è quella di approfittare delle offerte del Black Friday e del Cyber Monday per anticipare gli acquisti natalizi: quasi il 57% degli intervistati ha dichiarato di aver già comprato i regali durante queste giornate promozionali. Questo dato conferma come i romani stiano cercando di ottimizzare le spese, sfruttando ogni occasione per risparmiare.

Gastronomia, viaggi e spettacoli: le scelte dei romani

Le categorie di regali preferite riflettono la voglia di personalizzare i doni e di regalare esperienze. Tra i più gettonati:

Prodotti gastronomici , che rappresentano un simbolo di convivialità e tradizione.

, che rappresentano un simbolo di convivialità e tradizione. Biglietti per concerti e spettacoli , per regalare momenti di intrattenimento e cultura.

, per regalare momenti di intrattenimento e cultura. Pacchetti prepagati per viaggi, un’opzione che continua a riscuotere successo, soprattutto come regalo “futuro” per evadere dalla routine.

In calo, invece, gli acquisti di elettronica, che sembrano risentire maggiormente della pressione economica.

Negozi tradizionali e online: la multicanalità domina

L’acquisto di regali avviene attraverso una combinazione di canali tradizionali e digitali:

Il 70,3% degli intervistati si rivolgerà ai centri commerciali.

degli intervistati si rivolgerà ai centri commerciali. Il 49,1% opterà per i negozi tradizionali.

opterà per i negozi tradizionali. L’80,7% utilizzerà l’online (anche combinato con negozi fisici), segnando un aumento rispetto al 74,4% del 2023.

La multicanalità, come sottolinea il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, è ormai un comportamento radicato tra i consumatori romani.

Il carovita e l’incertezza internazionale

Nonostante l’aumento nei volumi di acquisti, il Natale 2024 sarà comunque vissuto come «dimesso» dal 75,3% dei romani. Le principali cause:

Il carovita , che pesa sul bilancio familiare per il 77,3% degli intervistati.

, che pesa sul bilancio familiare per il degli intervistati. La situazione economica generale (59,6%), che riduce la capacità di spesa.

(59,6%), che riduce la capacità di spesa. L’instabilità geopolitica internazionale (25,5%), che crea un clima di incertezza e prudenza.

Un Natale di riflessione e ottimizzazione

Il Natale romano di quest’anno sarà un mix di tradizione e adattamento alla realtà economica. Con una crescente attenzione agli acquisti consapevoli e all’ottimizzazione delle spese, i romani dimostrano di essere pronti a celebrare le festività con spirito di resilienza e creatività. Tra i negozi illuminati e i pacchi regalo, emerge la capacità della città di reinventarsi anche nei momenti più complessi.