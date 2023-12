Natale a Roma: i posti più belli e sconosciuti dove farsi ammaliare dalla magia natalizia

Natale nella Città Eterna, i posti più belli ma nel contempo poco conosciuti dove farsi conquistare dalla magia natalizia.

Dicembre ci sta praticamente bussando alla porta e con lui le varie festività che sono particolarmente attese dai bambini e dei nostri ragazzi, ma non solo. Difatti anche gli adulti le amano molto sebbene siano anche dei giorni assai frenetici. Bisogna pensare ai regali, a sistemare come si deve casa nonché a preparare squisite cenette e succulenti pranzi per se e i propri cari.

Si trascorrerà molto tempo in compagnia delle persone per noi speciali e di certo si effettueranno più spese al supermercato oltre che in altri luoghi. Si spenderà di più a livello di consumi in casa dal momento che cucineremo parecchio e pertanto dovremo lasciare accesi a lungo vari elettrodomestici. forni e fornetti in primis.

Fatto sta che la magia del Natale che ammalia non solo i piccini ma anche i grandi che continuano a far vivere dentro di loro, nei loro cuori e nelle loro anime, il fanciullino di pascoliana memoria, è fortissima non solo nelle nostre case addobbate a festa, ma anche fuori, nelle piazze e nelle vie delle città. E ovviamente anche Roma ha creato qualcosa di speciale per chi la vive o la vuole visitare da turista.

Natale a Roma, i posti più belli per respirare la sua magia

Se i luoghi più conosciuti, come è giusto e normale che sia, sono i più fotografati e ammirati, ce ne sono anche altri dove per la verità si può respirare a stretto giro la vera atmosfera natalizia che è una vera coccola per il cuore e per l’anima. E non parliamo dunque soltanto di Piazza di Spagna o San Pietro che hanno in ogni caso sempre e comunque il loro perché.

Tanto più che in quest’ultima piazza ci attende un super albero di Natale e una mostra meravigliosa con più di 100 presepi presso il famoso colonnato a partire dall’Immacolata. Chiaramente anche nelle strade a loro limitrofe potremo ammirare un tripudio di lucine festanti come tanti splendidi addobbi che trovano posto anche nelle vetrine dei negozi così come all’interno e all’esterno dei locali.

La meraviglia anche in luoghi più sconosciuti

Tuttavia ci stanno anche altre zone della Città Eterna dove lucine e lucette ci lasceranno letteralmente a bocca aperta. Per esempio a Pizza Navona per festeggiare come si deve la Befana si prevede una mega festa con giochi e bancarelle. L’8 dicembre in Piazza Venezia si accenderà un mega albero di Natale nel quale saranno presenti più di 100 lucine.

Spostandoci invece in Piazza San Lorenzo in Lucina qui sarà possibile visitare la storica basilica domestica che altro non è che la casa privata ove i fedeli si incontravano per pregare e celebrare i riti religiosi, cercando di sfuggire alle terribili persecuzioni di cui sono stati vittime a Roma per tanto tempo i cristiani.