Natale 2022, l’Hard Rock Café di Roma propone incredibili iniziative

Con l’arrivo delle feste natalizie anche l’Hard Rock Café di Roma propone delle fantastiche iniziative che troveremo nei loro ristoranti dedicate a tutta la famiglia.

Breakfast with Santa

Il direttore del locale di Roma, Valerio Torriero, ha riportato che una di queste iniziative consisterà nel Breakfast with Santa, ovvero in colazioni tradizionali dal gusto americano pensate per l’intera famiglia, e si svolgeranno in tre giornate di dicembre: giovedì 8, domenica 11 e domenica 18. Qui i più piccoli potranno scrivere la letterina per Babbo Natale, giocare con l’animazione e successivamente incontrare Babbo Natale in persona a cui sussurrare i loro desideri, mentre i genitori potranno gustarsi una tipica colazione americana.

Hard Music

Ma il direttore ci ha informato che le sorprese non sono finite qui, infatti durante tutto il mese di dicembre ogni giovedì, a partire dall’8, vi saranno numerosi artisti che parteciperanno all’altra importante iniziativa proposta dal ristorante, chiamata ‘Hard Music’. Nella serata dell’8 dicembre sarà presente Daniele Marini, cantautore country romano, che debutterà con il suo nuovo album ‘This is not Nashville’. Il 15 dicembre gli ‘Into the Groove‘ presenteranno un tributo a Madonna. Il 22 dicembre troveremo gli artisti dell’Accademia musicale di Emma RE‘. Infine il 29 dicembre serata dedicata ai Red Hot Chili Peppers con i ‘Red Three Chili Peppers‘.

