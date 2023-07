Napoli in campo oggi contro l’Anaune Val di Non: il calendario delle amichevoli

(Adnkronos) – Il Napoli campione d'Italia in campo oggi, giovedì 20 luglio alle 18.00, contro l'Anaune Val di Non. La partita, la prima della stagione con il nuovo allenatore Rudi Garcia, si svolgerà a Dimario dove la squadra di Aurelio De Laurentiis si trova per la prima parte del ritiro precampionato. Il match con la selezione locale sarà trasmesso su Sky Sport Calcio e in streaming su Now. Amichevole più frizzante è prevista per gli azzurri lunedì 24 luglio sempre alle 18.00 contro la Spal. La partita sarà visibile in chiaro su Tv8. Le amichevoli continueranno poi durante la seconda parte del ritiro, in programma a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto con tre date già individuate per tre nuove amichevoli: il 3, il 6 e l'11 agosto ma ancora non si conoscono gli avversari. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

