Napoli 0-4 Frosinone, poker da urlo al Maradona: gialloblù ai quarti di Coppa Italia

Il Frosinone fa l’impresa al Maradona e annienta un Napoli mai in partita. Apre le danze Barrenechea che di testa insacca da corner, Caso raddoppia dopo 4 minuti, nel finale Cheddira e Harroui completano la festa. Gialloblù ai quarti di Coppa Italia.

Primo Tempo

Avvio coraggioso del Frosinone che aggredisce il Napoli nella propria metà campo provando a creare azioni pericolose. Napoli vicino al vantaggio al 12′ con Lindstrom che in area di destro batte a colpo sicuro ma trova la risposta attenta di Cerofolini. Ancora Napoli insidioso al 21′ con Raspadori che da posizione defilata colpisce il palo esterno. Al 35′ Abisso annulla la gioia del gol a Simeone per fallo di mano di Lindstrom sull’avvio dell’azione. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Napoli-Frosinone 0-0.

Secondo Tempo

Partenza di secondo tempo a trazione anteriore del Frosinone che trova il vantaggio al 66′ con Barrenechea bravo a battere in rete di testa direttamente da calcio d’angolo. Incredibile al Maradona, raddoppio del Frosinone al 70′ con Caso che approfitta del regalo di Di Lorenzo e mette in rete indisturbato. Occasione per il Frosinone di chiudere i giochi al 84, ma Gelli a tu per tu con Gollini si fa ipnotizzare. Terzo gol del Frosinone al 90′ con Cheddira che direttamente da calcio di rigore batte il portiere azzurro e mette la firma sul passaggio del turno dei ciociari. Si aggiunge alla festa ciociara anche Harroui che realizza il quarto gol e manda il Napoli al manicomio. Abisso chiude i giochi al San Paolo, Napoli-Frosinone 0-4.

Le Pagelle

Cerofolini 6,5: reattivo e coraggioso nel interporsi a faccia in avanti alle conclusioni degli attaccanti partenopei.

Okoli 5: il VAR grazia l’errore da film horror che porta al vantaggio poi annullato di Simeone. Qualche svarione di troppo rispetto alle prestazioni viste fin’ora.

Lusuardi 6: non gli tremano le gambe al Maradona. Controlla bene Politano limitandone l’estro.

Monterisi 6: propositivo in fase offensiva dove crea presupposti di pericolo che gli avanti gialloblù non riescono a concretizzare in gol.

Barrenechea 7: solito faro in mezzo al campo. Orchestra bene la manovra dei gialloblù e spezza sul nascere i tentativi del Napoli. Alla prestazione aggiunge il gol del vantaggio da attaccante vero.

Bourabia 6,5: Di Francesco gli affida le chiavi del centrocampo e lui le gestisce come meglio non potrebbe. Prova di livello.

Brescianini 6,5: prova di livello la sua che abbina qualità a quantità e detta bene i tempi di gioco dei suoi.

Garritano 6: buona prova del centrocampista gialloblù che partecipa alla manovra con precisione e raddoppia costantemente sulle azioni avversarie.

Kvernadze 5,5: si fa notare per il giallo rimediato a fine primo tempo dopo un fallo al limite dell’area su Mario Rui. Nulla più.

Cheddira 7,5: si danna l’anima per cercare spazi tra le maglie azzurre. Tenta un paio di conclusioni non male che passano a poca distanza dalla porta del Napoli. Nel finale mette in cassaforte la partita con il gol del 3-0 su rigore.

Caso 7,5: ha la brillantezza giusta per fare male alla difesa del Napoli e ci riesce nella ripresa quando approfitta del disastro di Di Lorenzo e mette in rete il gol del raddoppio.

All. Di Francesco 8: paura e delirio al Maradona. Poker da sogno che regala i quarti di finale per la prima volta nella storia ai ciociari. Molto del merito di questo Frosinone è il suo.

Foto: Frosinone Calcio Facebook