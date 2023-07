Museo della Shoah, via libera del Senato a sua istituzione a Roma

(Adnkronos) – L'Aula del Senato ha dato il via libera all'istituzione del Museo della Shoah a Roma, previsto dal ddl 614 presentato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A favore si sono registrati 157 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. Il testo di legge, composto da un unico articolo prevede di "realizzare il 'Museo della Shoah' con sede in Roma", alla cui gestione provvede la 'Fondazione Museo della Shoah'. "Per la realizzazione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026", si legge nel ddl. "Credo che vi possiate applaudire perché non è abituale una votazione con questo risultato": il voto unanime che "è un vanto per tutto il Senato", ha chiosato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine del via libera in Aula. "Il museo – ha aggiunto La Russa – renderà viva la memoria della Shoah". Si dice "onorato di aver portato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che istituisce il museo della Shoah" il ministro Sangiuliano. "Abbiamo il dovere della memoria per tenere alta la guardia contro l’antisemitismo e ogni forma di intolleranza, razzismo e violenza", sottolinea sul suo profilo Twitter. —[email protected] (Web Info)

