Musei, Sangiuliano: stiamo studiando per le grandi città una Card per anziani

“Stiamo studiando per alcune grandi città la creazione di una card per gli anziani per cui loro pagherebbero una cifra molto ridotta e potrebbero girare tutti i musei della città”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al Pantheon, il cui ingresso da oggi si paga 5 euro, ma resta gratuito per i romani e i residenti e segue il sistema di gratuità previste per gli altri musei.

Garantire accesso a chi non ce la fa

“C’è un welfare museale già abbastanza ampio e corposo e che non ha pari in Europa, la linea è garantire l’accesso a chi non ce la fa”, ha aggiunto. Infine, a chi gli chiedeva se il modello del Pantheon si potrebbe applicare anche ad altri casi, Sangiuliano ha risposto “sì, con moderazione, valutando caso per caso”. (Dip/Dire)

© Riproduzione riservata