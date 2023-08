MotoGp Silverstone, orari e dove vederla in tv: prove libere, qualifiche e gara

(Adnkronos) – Il Motomondiale 2023 con la MotoGp, la Moto2 e la Moto3 torna in pista a Silverstone da oggi, venerdì 4 agosto, e per tutto il weekend fino a domenica 6. Si parte dunque oggi con le prove libere 1 alle 11.45, domani sabato 5 agosto ci saranno le qualifiche sempre alle 11.50 e la Sprint alle 16. Domenica la gara alle 14. Di seguito gli orari della gare e dove vederle in tv e streaming.

Oggi, venerdì 4 agosto

Ore 10: prove libere 1 Moto3 Ore 10.50: prove libere 1 Moto2 Ore 11.45: prove libere 1 MotoGP Ore 13.25: prove libere 2 MotoE Ore 14.15: prove libere 2 Moto3 Ore 15.05: prove libere 2 Moto2 Ore 16: Practice MotoGP

Sabato 5 agosto

Ore 9.40: prove libere 3 Moto3 Ore 10.25: prove libere 3 Moto2 Ore 11.10: prove libere 2 MotoGP Ore 11.50: qualifiche MotoGP Ore 13.15: Gara-1 MotoE Ore 13.50: qualifiche Moto3 Ore 14.45: qualifiche Moto2 Ore 16: sprint MotoGP Ore 17.10: Gara-2 MotoE

Domenica 6 agosto

Ore 10.45: warm up MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 12.15: gara Moto3 Ore 14: gara MotoGP Ore 15.30: gara MotoGP Il weekend di Silverstone sarà visibile sul canale 208 Sky Sport MotoGP. TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, delle due gare della MotoE e della Sprint al sabato. Differita di 15 minuti delle gare delle tre classi alla domenica.

