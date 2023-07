Morto il maestro Danilo Minotti, Baglioni: “Alba tristissima”

(Adnkronos) – "È un'alba tristissima. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio". Con queste parole Claudio Baglioni sui social annuncia la morte di Danilo Minotti, direttore d'orchestra del Festival di Sanremo che ha collaborato più volte con lo stesso Baglioni nel progetto 'Dodici Note' in veste di direttore d'orchestra ma anche di chitarrista. Minotti ha diretto a Sanremo le canzoni di artisti come Malika Ayane, Erica Mou, Gino Paoli e altri e ha collaborato in studio con Mia Martini, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mina, Gianni Morandi, Marcella Bella, Amii Stewart, Emma Marrone e moltissimi altri. Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock al conservatorio 'Nino Rota' di Monopoli, è anche autore del Volume I del 'Manuale di arrangiamento e orchestrazione pop' edito da Volontè&Co, pubblicato nel 2013. Il conservatorio pugliese lo ricorda con una nota: "Il Direttore, con profonda tristezza e incredulità, partecipa all’intera Comunità del Conservatorio, la dolorosa notizia della prematura scomparsa del M° Danilo Minotti, Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock. Tale luttuoso evento rappresenta per l’Istituzione una grave perdita, tanto a livello umano che professionale, lasciando un vuoto in quanti lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare tali doti. Alla famiglia del M° Minotti, giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il Conservatorio 'Nino Rota' di Monopoli". —[email protected] (Web Info)

