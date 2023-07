Morta Jane Birkin, la cantante e attrice aveva 76 anni

(Adnkronos) – La cantante ed attrice Jane Birkin è morta all'età di 76 anni. Secondo quanto riferisce il sito di Le Parisien, è stata trovata oggi senza vita nella sua casa parigina. Birkin aveva recentemente annullato una serie di concerti per ragioni di salute. "Sono sempre stata una grande ottimista e mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po' di tempo per tornare sul palco", aveva scritto nel comunicato con cui dava la notizia dei concerti annullati.

Nata a Londra nel 1946, si era trasferita a vivere in Francia alla fine degli anni sessanta. Dopo un matrimonio con il compositore John Barry, con il quale aveva avuto una figlia, Kate, scomparsa nel 2013, aveva incontrato Serge Gainsbourg. I due artisti divennero una coppia iconica degli anni settanta, ed insieme arrivarono alla vetta delle hit parade nel 1969 con "Je t’aime… moi non plus ".

La coppia nel 1971 ha avuto una figlia, l'attrice Charlotte Gainsbourg. Dopo la rottura con Gainsbourg, nel 1980 si era legata con il registra Jacques Doillon, con cui aveva avuto la figlia Lou Doillon. Birkin ha recitato in molti film, tra la i quali "La Piscina", "Don Juan 73". Nel settembre del 2021 aveva già dovuto annullare dei concerti dopo un leggero incidente vascolare cerebrale. —[email protected] (Web Info)

