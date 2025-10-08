Montesacro, uomo spinge la madre dalle scale e si barrica in casa: ore di paura in viale Adriatico

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Montesacro, quartiere del nord-est di Roma. Intorno alle 18 una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato una emergenza in un condominio di viale Adriatico: un uomo avrebbe spinto la madre anziana giù dalle scale, per poi richiudersi nel proprio appartamento rifiutando qualsiasi contatto con l’esterno. La donna, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

L’uomo, invece, ha resistito a lungo alle richieste della polizia di aprire la porta, dando inizio a due ore di alta tensione che hanno tenuto con il fiato sospeso non solo i residenti del palazzo, ma l’intero quartiere.

La reazione delle famiglie e dei residenti in viale Adriatico

La scena ha attirato in breve tempo l’attenzione di decine di cittadini. Le famiglie del condominio e i passanti si sono trovati davanti a un imponente dispiegamento di forze: volanti della polizia, ambulanze, vigili del fuoco e un’area transennata per garantire la sicurezza.

Alcuni residenti hanno raccontato la paura vissuta in quelle ore: “Non sapevamo cosa potesse accadere dentro quell’appartamento. L’uomo sembrava fuori controllo e temevamo il peggio”, ha dichiarato una vicina. Molti hanno seguito la vicenda dalle finestre, altri hanno preferito lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.

L’intervento delle forze dell’ordine e del negoziatore

La Questura ha disposto l’intervento di un negoziatore specializzato, figura che in questi casi assume un ruolo decisivo. L’esperto ha tentato a lungo di instaurare un dialogo con l’uomo, cercando di convincerlo a desistere e a consegnarsi pacificamente.

Le trattative sono andate avanti per circa due ore, mentre gli agenti tenevano sotto controllo la situazione e i medici del 118 restavano pronti a intervenire in caso di necessità. La tensione si è sciolta soltanto in serata, quando l’uomo, apparentemente stremato, ha deciso di aprire la porta e arrendersi senza opporre resistenza. È stato subito preso in custodia dalla polizia e trasferito in commissariato per gli accertamenti di rito.

Le condizioni della madre e gli sviluppi giudiziari

La madre, seppur spaventata e scossa dall’aggressione, non ha riportato gravi conseguenze fisiche. I medici hanno confermato l’assenza di fratture o traumi significativi, ma resta l’aspetto psicologico di un episodio che inevitabilmente segnerà profondamente la donna.

Per quanto riguarda il figlio, la sua posizione è ora al vaglio delle autorità giudiziarie. Le ipotesi di reato spaziano dai maltrattamenti in famiglia alle lesioni, a seconda di quanto emergerà dalle indagini. Contestualmente, la Procura valuterà anche il suo stato di salute mentale: non si esclude infatti che possano essere disposti accertamenti psichiatrici per capire se l’uomo fosse in grado di intendere e volere al momento dei fatti.

Tensioni familiari a Montesacro

L’episodio ha riportato l’attenzione sul tema, purtroppo sempre più frequente, delle tensioni familiari sfociate in violenza domestica. Le istituzioni locali, dalle forze dell’ordine ai servizi sociali, sono chiamate a monitorare situazioni di fragilità che, se trascurate, possono degenerare in episodi come quello accaduto a Montesacro.

La polizia, intervenuta con grande tempestività, ha dimostrato l’importanza del lavoro di squadra: dall’azione degli agenti di quartiere fino alla figura altamente specializzata del negoziatore, determinante per scongiurare il rischio di un esito drammatico.

Montesacro: un quartiere scosso

A Montesacro la paura ha lasciato spazio al sollievo, ma resta la consapevolezza di aver assistito a un episodio che poteva trasformarsi in tragedia. “Non avremmo mai immaginato una scena del genere dietro quelle mura”, commentano i vicini, ancora turbati dall’accaduto.