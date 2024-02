Moneta da 2 euro, se sopra ha questa incisione non darla via assolutamente: vale come due stipendi

Moneta da 2 euro, se ne hai una con questa incisione non buttarla. Vale quasi due stipendi.

Con la grande crisi, sia economica che sociale, che serpeggia ancora tristemente nel nostro Paese e che non accenna nemmeno minimamente a diminuire, non c’è da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali. Tanto più che i rincari, che sono stati pazzeschi e hanno toccato tutti quanti i settori, ci pesano sulla testa come una sorta di pesante spada di Damocle.

Il lavoro poi latita. Non per nulla tante persone lo hanno perso mentre altre hanno visto tristemente diminuire e ore lavorative. E ciò si traduce in meno soldi in busta paga a fine mese. Insomma, parliamoci molto chiaramente, la situazione non è delle migliori. Ergo è vivamente consigliato avere a disposizione un piano B ma anche C per cercare, come si suol dire, di ” rimanere a galla”.

E riuscire poi a fare soldini in maniera del tutto lecita vendendo ciò che non usiamo più come indumenti, accessori oppure oggettistica sia in negozi fisici che online legati all’usato non è male. Così come non lo è, nel caso ne siamo in possesso, verificare il valore effettivo di alcune monete che abbiamo in casa e che possono valere oggi un sacco di soldini come alcune da 2 euro.

Moneta da 2 euro, se ha sopra questa incisione vale una fortuna

Chiaramente in tale direzione conta moltissimo anche il loro stato di conservazione. E poi non tutte, e questo è doveroso dirlo fin da subito, possono valere a livello economico la bellezza di due o quasi stipendi. Diciamo che ce ne sono alcune che possono sfiorare, udite udite, i 2mila euro che in questo momento storico che stiamo vivendo nel nostro Paese sarebbero da vedersi come una vera manna dal cielo.

Detto ciò, per sapere se siete in possesso di almeno una di esse, magari perché ereditata da qualche parente, è bene fare un salto metaforico sui siti specializzati oltre che chiedere qualche valido consiglio a dei veri esperti di Numismatica che ancora oggi pullulano ovunque come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Tuttavia, ora vi sveleremo quali sono le monete da 2 euro che valgono così tanto.

Quelle che valgono di più

Cominciamo con il dire che sono quelle celebrative e che di esse sono state fatte solo poche copie. Ed è per questo motivo, oltre per il fatto che non sono più in circolazione, che gli appassionanti sarebbero disposti a sborsare belle cifre pur di averle nelle loro collezioni. Quella che vale di più ha disegnata sopra la mitica Grace Kelly ed è stata coniata nel Principato di Monaco.

Può essere valutata fino a 25ooo euro. Sui 1500 invece può essere considerata quella, sempre del Principato poco fa menzionato, relativa alla commemorazione del 2005 del castello sulla rocca. Spostandoci a San Marino la moneta da 2 euro che celebra il numismatico e storico Bartolomeo Borghesi, in circolazione 18 anni fa, vale 2000 euro.