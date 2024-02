Concorso Pubblico, 9 posti disponibili: ti basta un diploma | Contratto a tempo indeterminato

Concorso Pubblico, sono disponibili 9 posti. Puoi accedervi con il diploma e ottenere un contratto a tempo indeterminato.

In un momento decisamente molto ma molto difficile e complesso che ci troviamo tuttora a vivere nel nostro Paese avere un lavoro a tempo indeterminato è da considerarsi una vera e propria manna dal cielo. Non per nulla senza di esso è davvero impossibile riuscire ad avere una vita serena.

E ora c’è una lieta novella per chi invece non ne ha ancora uno o lo ha perso da poco. Basta essere in possesso di un diploma. Parliamo di un Concorso Pubblico grazie al quale nove persone potranno essere scelte per firmare un contratto di lavoro, lo ribadiamo nuovamente, a tempo indeterminato.

Ovviamente bisognerà anche rispettare altri requisiti per parteciparvi e tentare la sorte. Del resto si sa, oltre alla preparazione e le carte giusta da possedere, in termini di studi e di capacità, pure un pizzico di fortuna non guasta mai. Anche perché in questo caso saranno tantissime le persone che vorranno cercare di acciuffare il posto.

Concorso Pubblico, 9 posti disponibili, basta un diploma

In ogni caso per accedere alla prima fase bisogna necessariamente aver compito i 18 anni di età, possedere la cittadinanza italiana oppure di un altro Stato che fa parte dell’Unione Europea, non avere mai avuto problemi seri con la Legge e saper parlare correttamente la lingua italiana. Infine, bisogna essere idonei anche dal punto di vista fisico all’impiego al quale si auspica.

Per cercare di essere selezionati bisogna mandare un’email all’indirizzo pec della Realtà allegando il proprio curriculum vitae aggiornato nonché rispondere a uno speciale format online. Tutti i bandi relativi ai singoli concorsi sono disponibili sul sito ufficiale, così come ulteriori informazioni. Di quale realtà stiamo parlando?

La Sapienza offre lavoro

Dell’ Università Sapienza di Roma. Qui si ricercano per la verità diverse figure ma per chi non è laureato ma è solo diplomato le selezioni sono aperte per le seguenti mansioni: tecnici- meccanici ed elettro- meccanici per i quali si necessita di cinque lavoratori, un botanico, un operatore video, un giardiniere e un chimico.

Per tutti è poi prevista una prova scritta e una orale, seguirà poi un colloquio. Per candidarsi bisogna affrettarsi dal momento che la data finale per inviare la propria richiesta è lunedì 19 Febbraio 2024. Inoltre, a quanto pare, la Sapienza richiede, per partecipare al concorso, un contributo di 10 euro.