Mondiali nuoto Fukuoka 2023, pallanuoto: Setterosa batte Sudafrica 24-2

(Adnkronos) – La condizione fisica cresce, la convinzione anche e un altro ampio successo ne è la logica conseguenza. Il Setterosa batte 24-2 il Sudafrica nel secondo match, valido per il gruppo C, ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). La nazionale di Carlo Silipo, bronzo europeo a Spalato 2022, soffre solo un tempo, chiuso avanti 2-1, poi piazza un micidiale e decisivo 8-0 di break per il determinante 10-1 in avvio di terza frazione. Le azzurre torneranno in acqua giovedì, alle 3.30, contro la Grecia nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto del girone. Vincendo il gruppo l'Italia riposerebbe una giornata ed eviterebbe l'incrocio da codice rosso contro le tricampionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Gli ultimi due precedenti importanti con la Grecia non sorridono al Setterosa che ha ceduto lo scorso mese a Long Beach 10-9 nella finale di World Cup che valeva il sesto posto ed ha perso anche la semifinale europea dello scorso anno a Spalato per 12-9.

