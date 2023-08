Mondiali ciclismo 2023, gara in linea interrotta per protesta

(Adnkronos) – E' stata improvvisamente fermata la gara in linea di ciclismo maschile professionisti ai Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow, in Scozia. Dopo circa ottanta km, i corridori di testa sono stati fermati dall'organizzazione temporaneamente a causa, probabilmente, di una protesta di attivisti per il clima. La strada della gara è stata poi liberata dalla polizia

dopo che alcuni manifestanti avevano incollato le mani all'asfalto con del cemento. La tv e l'organizzazione non hanno diffuso le immagini della protesta, ma soltanto quelle di corridori e ammiraglie ferme in attesa di riprendere la corsa. Successivamente sono stati fermati anche gli inseguitori e il gruppo. La direzione di gara dell'Uci ha poi confermato i motivi dell'interruzione della prova in linea uomini. "In seguito alla conferma da parte della polizia scozzese di una protesta nell'area di Carron Valley – si legge nella nota ufficiale diffusa sui canali Twitter -, che ha temporaneamente interrotto la corsa su strada maschile, stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le autorità competenti per ridurre al minimo i disagi alla gara e per garantire la sicurezza dei corridori, nostra principale preoccupazione".

