Mondiali basket 2023, Usa-Nuova Zelanda 99-72: Banchero brilla

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti all'esordio nei Mondiali di basket 2023 battono la Nuova Zelanda per 99-72 nel match valido per il Gruppo C. Gli Stati Uniti, avanti 45-36 all'intervallo, prende il largo nel terzo periodo con il parziale di 31-22. In evidenza Paolo Banchero che parte dalla panchina e chiude con 21 punti.

