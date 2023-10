Mo: Netanyahu, mondo si unisca per sconfiggere Hamas come fece contro Isis e nazisti’

(Adnkronos) – La nazione di Israele "è unita nel suo obiettivo della vittoria". Lo ha detto Benjamin Netanyahu alla Knesset, ammettendo che ci sarà un'indagine sui fallimenti dell'intelligence e della sicurezza che hanno permesso ad Hamas di organizzare il devastante attacco del 7 ottobre. Il premier ha chiesto al mondo di "unirsi e di combattere Hamas". Più di 1.300 israeliani sono stati uccisi nell'attacco a sorpresa, mentre Hamas ancora detiene a Gaza almeno 199 ostaggi. "Ci sono molte domande riguardo il disastro che ci ha colpito 10 giorni fa. Esamineremo a fondo ogni aspetto", ha aggiunto Netanyahu. "La nazione è unita verso un unico obiettivo, la vittoria. Trionferemo perché ne va della nostra stessa esistenza in questa regione. Hamas fa parte dell’asse del male formato da Iran e Hezbollah. Mirano a gettare il Medio Oriente in un abisso di caos". "Ora molti in tutto il mondo capiscono chi ha di fronte Israele. Capiscono che Hamas rappresenta una nuova versione del nazismo. Proprio come il mondo si è unito per sconfiggere i nazisti e l’Isis, così deve unirsi per sconfiggere Hamas – ha detto ancora – Ci impegniamo per tutte le famiglie. Non allenteremo i nostri sforzi per riportare indietro i nostri fratelli e sorelle". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

