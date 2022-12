Minacce alla premier Meloni e alla figlia: “Se togli Reddito di cittadinanza ti sventro”

Una sfilza di tweet raccapriccianti, contenenti minacce di morte verso Giorgia Meloni e la figlia. A metterli insieme è l’account Twitter di Fratelli d’Italia che denuncia “indegne minacce apparse sui social” contro la premier.

Le minacce shock alla premier Meloni

“Attenta che ti arriva un coltello in pancia a te e tua figlia, tu togli il reddito e io uccido tua figlia SICURO”, è la promessa dell’uomo. “Ricorda che mi costringi ad annientare la tua vita se tocchi il rdc ci sei? Non scherzo io mi faccio 40 di carcere almeno mangio, io ti sventro“, si legge ancora. “Veramente attenta, finiscila co sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza senno ti ammazzo ma lo capisci? E non sarò da solo…”, avverte l’utente di Twitter, che pare essere un uomo.

Solidarietà e sostegno dalla Politica

“Vicinanza e solidarietà per le gravissime minacce indirizzate via social a lei e alla sua famiglia da presunti percettori di reddito di cittadinanza. Questo episodio inqualificabile è il prodotto del clima di odio fomentato dalla narrazione falsa di chi sul disagio sociale cerca di lucrare facili consensi. Violenze e minacce non fermeranno una donna coraggiosa come lei, impegnata a risollevare l’Italia dopo anni di pessimi governi”, così ha commentato la vicenda Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’Attuazione del programma di governo.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha mandato via Twitter “un abbraccio a Giorgia Meloni e a sua figlia per le gravi minacce subite. Parole intrise di odio molto preoccupanti. Se qualcuno pensa di condizionare l’azione di questo governo con la violenza si sbaglia di grosso. Mi auguro una condanna trasversale verso l’accaduto”. Solo ieri altre minacce erano arrivate al ministro della Difesa Guido Crosetto per la stessa questione.

