Milano, tram deraglia e finisce contro albero

(Adnkronos) – Un tram della linea 15 questo pomeriggio è deragliato, andando a sbattere contro un albero. L'incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, è accaduto intorno alle 16 in via Medeghino, a Milano. Nel momento in cui il mezzo è finito fuori dai binari, il pantografo si è staccato dalla rete aerea ed è caduto su un'auto di passaggio. Cinque, incluso il conducente – fanno sapere i vigili del fuoco – le persone rimaste lievemente ferite nell'incidente. Tra queste una donna, trasportata in ospedale in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica del deragliamento: le ipotesi – a quanto si apprende – sono che ci fosse qualcosa sui binari o che si sia trattato di un guasto tecnico-meccanico. Sul luogo dell'incidente è presente personale Atm, per rimuovere il tram. L'azienda di trasporto pubblico locale ha predisposto autobus sostitutivi sulla linea. —[email protected] (Web Info)

