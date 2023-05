Milano, ritrovata 27enne americana che aveva denunciato violenza sessuale al parco di Trenno

(Adnkronos) – È stata rintracciata dai carabinieri la 27enne americana che lo scorso venerdì aveva riferito di essere stata vittima di violenza sessuale al parco di Trenno, a Milano, ma una volta arrivata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti si era sottratta al ricovero rendendosi poi irreperibile. La giovane donna è stata trovata a Milano, in zona Porta Genova, dai militari della compagnia Magenta, allertati da alcuni passanti che l'avevano notata mentre si aggirava per strada in stato confusionale. La donna, che ha fatto cenno a un episodio di violenza sessuale senza riuscire a fornire alcun tipo di indicazione circostanziata, è stata identificata ed accompagnata nuovamente presso la clinica Mangiagalli, dove sarà sottoposta agli accertamenti clinici del caso e a visita psichiatrica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata