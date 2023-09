Milan-Verona 1-0, gol di Leao e rossoneri ripartono

(Adnkronos) – Il Milan batte 1-0 il Verona oggi, sabato 23 settembre 2023, nel match in calendario per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di Leao, a segno all’8’. La vittoria permette alla squadra allenata da Pioli di salire a 12 punti e agganciare l’Inter in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno però una partita in meno e scenderanno in campo domani a Empoli, contro l’unica squadra ancora a zero punti. A decidere la partita il gol di Leao all'8'. In classifica i rossoneri agganciano momentaneamente in vetta l'Inter con 12 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 7 in sesta piazza insieme a Napoli, Fiorentina e Torino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

