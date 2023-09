Migranti, proseguono sbarchi a Lampedusa

(Adnkronos) – Nove imbarcazioni con circa 200 persone a bordo sono arrivate durante la notte a Lampedusa. Nell'hotspost di contrada Imbriacola ci sono circa 2200 e in giornata sono previsti i trasferimenti di 500. “Non consentirò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”, ha detto con forza Giorgia Meloni, alla vigilia dell’intervento che segnerà il suo esordio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la ‘prima’ di una donna presidente del Consiglio italiana nell’imponente sala oro e blu del Palazzo di Vetro. E lì che Meloni solleverà uno dei temi che le sta più a cuore, spina nel fianco del suo governo: l’emergenza migranti, un’onda che non si arresta e che anzi ha preso più vigore con l’alluvione in Libia e il terremoto in Marocco. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

