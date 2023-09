Migranti, Piotta: “No a derby acchiappavoti, Schlein non la vedo come leader”

(Adnkronos) – ''Non mi piace la politicizzazione a tutti i costi di fatti gravi come sta avvenendo a Lampedusa, con l'arrivo di tanti profughi chiaramente dovuto a cause geopolitiche contingenti talmente complicate che declinarle accusando il Governo prima o quello attuale mi sembra riduttivo nei confronti di questi esseri umani''. Così all'Adnkronos Tommaso Zanello, in arte Piotta, che, dopo la recente pubblicazione del singolo 'Tutti a…' e dei remix firmati da Saturnino & Dj Aladyn e dal collettivo Comemammamhafatto, torna live stasera a Villa Ada per una grande festa di chiusura: 'Tutti a… Funk'. "Una soluzione va trovata – sottolinea il cantante – ma non con questo 'derby acchiappavoti'. Sarebbe il caso davvero di rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione per l'Africa perché parliamo di una moltitudine di esseri umani disperati e credo che la situazione andrà sempre peggiorando''. La Schlein? ''La vedo bene come consigliera o come consulente ma non come un leader''.

La Meloni: "Piace un botto, è capace e astuta e riesce a gestire molto bene la situazione perché rispetto alla Schlein ha quel vissuto davvero popolare che la aiuta a empatizzare con la popolazione''. "Il libro di Vannacci su Amazon ha venduto 200mila copie e questo è molto preoccupante. Spero che le persone che hanno comprato le copie del suo libro non la pensino tutti come lui" dice all'Adnkronos il Piotta. "Sicuramente quello che ha scritto è piuttosto forte e un po' fuori luogo visto il ruolo che ricopre ma per fortuna le critiche non sono mancate. Resta il fatto che a forza di parlarne il libro ha venduto un numero di copie impressionante e questo è un fenomeno preoccupante''. "Roma purtroppo ormai va avanti da sola. Sembra che non sia governata da nessuno, non è stato fatto nulla di bello, di creativo e di innovativo o originale. Spero che il Giubileo del 2025 porti qualche idea nuova'' dice all'Adnkronos. Il sindaco Gualtieri? ''Fa da pendant con il resto – scherza Piotta – non si vede, è il sindaco 'a rischio minimo". Mi spiace molto per la mia città, nei mie desiderata una città come Roma dovrebbe essere un faro in Italia''.

