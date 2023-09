Migranti, Meloni: “Non consentirò che Italia diventi campo profughi”

(Adnkronos) –

"Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della cerimonia a Columbus Circus, a New York. "L'Italia non può risolvere il problema da sola – ha aggiunto ancora riferendosi al tema migranti -: quel che occorre fare è fermare i trafficanti". La premier ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. L'incontro si è svolto presso la Rappresentanza turca alle Nazioni Unite. "Con Erdogan ho parlato anche di migranti, del ruolo che i Paesi mediterranei giocano. Nel caso della Turchia è un ruolo doppiamente importante perchè riguarda sia la tratta mediterranea che la rotta balcanica", ha detto Meloni nel punto stampa a Columbus Circus. "La Turchia ha dato dei segnali di attenzione con i visti, ma credo che si possa fare di più e credo anche che sul fronte mediterraneo, e in particolare sulla Libia, il lavoro che il governo ha fatto ha portato risultati, perché il grosso dei nostri flussi arriva dalla Tunisia. oggi rischiamo di avere una ulteriore escalation e il ruolo della Turchia può essere importante", ha rimarcato ancora Meloni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata