Migranti, Borrell: “Solidarietà all’Italia in un momento difficile”

(Adnkronos) – "Bisogna mostrare la nostra solidarietà all'Italia in un momento difficile". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, parlando del flusso di migranti a Lampedusa. Intervistato da France 2 e Radio France International ha detto: "Dobbiamo trovare una politica che vada oltre le misure strettamente securitarie per stabilire accordi con i Paesi di origine e di transito che ci permettano di ricevere in modo regolare la migrazione di cui abbiamo bisogno, e allo stesso tempo garantire l'espulsione dei migranti illegali che rischiano la vita per niente".

