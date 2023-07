Michelle Hunziker mostra il terrazzo distrutto da temporale: “Mai vista cosa così”

(Adnkronos) – "Ragazzi, in 26 anni che vivo a Milano mai vista una cosa così". E' quanto scrive Michelle Hunziker in una storia su Instagram, dove condivide un video con le immagini del suo terrazzo distrutto da un temporale nella notte a Milano. In tutta la città sono state oltre duecento le richieste di intervento dalle 4 del mattino, spiegano i vigili del fuoco, dovuti alla caduta di alberi, allagamenti e tetti scoperchiati. I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente da questa notte in tutta la metropoli lombarda a causa dei danni, provocati dal maltempo con raffiche di vento, temporali e una pioggia torrenziale. "Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 km all'ora" ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in un video sui social. "Dalle 4 del mattino, con i tecnici del Comune, sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni del nubifragio che stanotte ha colpito la nostra città".

