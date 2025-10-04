Metropolitana Roma, chiusura straordinaria: per oltre una settimana si dovrà andare a piedi | La città rischia il collasso

Dal 29 settembre al 5 ottobre la metro C sarà chiusa e sostituita da bus - Romait.it - foto Canva

Nei prossimi giorni altri disagi caratterizzano la circolazione della Capitale: ecco le informazioni utili per ridurre al minimo l’impatto.

Ancora una volta i cittadini romani si vedranno costretti a cambiare la loro routine, soprattutto coloro che sono soliti prendere la metro per raggiungere la propria destinazione. Trattandosi di un mezzo di trasporto alquanto popolare, molti dovranno trovare una soluzione alternativa.

Quest’ultima infatti viene utilizzata spesso per facilitare gli spostamenti e ridurre i tempi di attesa. A volte rappresenta una vera e propria ancora di salvezza se si pensa alle innumerevoli volte in cui i conducenti di auto rimangono imbottigliati nel traffico.

Non è la prima volta comunque che Roma è stata caratterizzata da rallentamenti, chiusure e deviazioni a causa dei lavori. E stavolta la diretta interessata sarà proprio la metropolitana. Ma scopriamo nel dettaglio in quali giorni non sarà agibile.

L’addio momentaneo alla metro: cittadini nel caos

Nel calendario comunale dei lavori in programmazione c’è quello che coinvolgerà la metro C, una delle più frequentate. Purtroppo, sarà proprio questa linea a non essere funzionante nei prossimi giorni. Sebbene possano esserci dei cambiamenti, al momento la chiusura della suddetta è prevista a partire dal 29 settembre fino al 5 ottobre.

Si tratterà di una settimana molto turbolenta, che obbligherà i cittadini a prendere un altro mezzo pubblico per spostarsi da una zona all’altra della città. Per quanto riguarda la natura dei lavori, si effettuerà un prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo.

Il trasporto sostitutivo salva i romani

Dal 29 settembre al 5 ottobre la metro C non sarà attiva. Tuttavia, il comune è corso ai ripari mettendo a disposizione dei bus sostitutivi che percorreranno le medesime tratte della suddetta, ovvero MC San Giovanni-via Casilina-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle.

E’ giusto sottolineare che le prime corse partiranno alle 5.30, mentre le ultime sono programmate per le 23.30. Diverse è la situazione nelle giornate di venerdì e sabato, quando l’ultimo bus passerà alle 1.30 di notte. La prossima chiusura della metro è prevista per sabato 11 e domenica 12 ottobre, ma anche in questo caso verranno resi disponibili i bus.