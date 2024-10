Metro Roma, riapre la stazione Spagna. Cosa è cambiato

Dopo 80 giorni di chiusura, la stazione Spagna ha riaperto i battenti. Durante questo periodo sono stati eseguiti interventi strutturali, come la risoluzione delle infiltrazioni e la sostituzione della vecchia pavimentazione. I lavori non sono del tutto terminati e proseguiranno nelle prossime settimane, con la stazione comunque operativa. I cambiamenti interesseranno anche gli spazi dedicati ai passeggeri, con il restyling delle superfici e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione. Ecco cosa aspettarsi dalla “nuova” stazione Spagna.

Questa riapertura rappresenta solo la prima fase di un progetto di ammodernamento, che sta interessando anche altre fermate centrali della linea A, come Ottaviano e Cipro. Durante la chiusura, sono stati realizzati importanti lavori strutturali che sarebbe stato impossibile portare a termine con la stazione aperta al pubblico.

Lavori effettuati durante la chiusura della Metro Spagna

La stazione Spagna ha subito un’importante serie di interventi volti a migliorarne l’infrastruttura e l’estetica, tra i lavori, il più consistente, è stato quello volto ad arginare le infiltrazioni d’acqua. Questo problema affliggeva la stazione da anni e ne comprometteva l’aspetto e la sicurezza, per risolverlo, è stato installato un nuovo sistema di canalizzazione delle acque, che ora garantisce un migliore deflusso, evitando il ristagno che in passato aveva causato danni.

Un’ altra area interessata dagli interventi è stata quella della pavimentazione: la vecchia superficie in gomma, ormai obsoleta e deteriorata, è stata sostituita con un materiale innovativo in resina, questa nuova pavimentazione, che copre oltre 1.600 metri quadrati, rende l’ambiente più sicuro e accogliente per i passeggeri. Anche le superfici con mosaici sono state restaurate, restituendo alla stazione un tocco di eleganza che si addice alla sua posizione in una delle aree più visitate di Roma.

I lavori che proseguiranno con la stazione aperta

Nonostante la riapertura, la ristrutturazione della stazione Spagna non è ancora completata. Nei prossimi giorni, senza interferire con il passaggio dei viaggiatori, si continuerà a lavorare sulle pareti della stazione, che verranno rivestite in travertino, un materiale classico che richiama la storia e la bellezza architettonica di Roma. Questo intervento sarà accompagnato da un restyling della volta della banchina, dove verrà installato un nuovo sistema di illuminazione che migliorerà l’esperienza visiva e di sicurezza dei passeggeri.

Altri miglioramenti includono la segnaletica informativa, con particolare attenzione all’accessibilità, i percorsi per non vedenti saranno rinnovati, permettendo a tutti di muoversi con maggiore facilità e sicurezza all’interno della stazione. Anche il controsoffitto, le finiture murarie e gli arredi saranno aggiornati per dare un aspetto moderno e funzionale alla fermata.

Novità per i viaggiatori: l’Atac Point

Un altro cambiamento rilevante per i viaggiatori sarà la sostituzione della vecchia biglietteria con un nuovo “Atac Point”. Questo centro servizi permetterà ai passeggeri di risolvere eventuali problemi relativi a biglietti e abbonamenti in maniera più efficiente, anche le cabine degli operatori di stazione verranno rinnovate, offrendo un ambiente di lavoro più confortevole e funzionale.

L’ingresso di vicolo del Bottino: una novità green

Infine, un tocco di verde sarà aggiunto all’ingresso di vicolo del Bottino, grazie all’installazione di una parete verde, questo elemento non solo migliorerà l’aspetto estetico dell’ingresso, ma contribuirà anche alla sostenibilità ambientale, offrendo una piccola oasi verde in pieno centro città.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Sebbene i lavori più impattanti siano stati completati, il restyling della stazione Spagna è un progetto in evoluzione. Nei prossimi mesi, chi utilizza la linea A potrà osservare come i vari interventi trasformeranno progressivamente l’aspetto e la funzionalità della stazione, il risultato finale dovrebbe portare Spagna ad essere una stazione moderna, accessibile e in linea con gli standard di una città come Roma.

Le altre stazioni della Metro A

Prosegue ancora la chiusura di Furio Camillo, che sarà off limits fino al 6 novembre prossimo, ma solo per lavori di rifacimento delle scale mobili che non coinvolgono il restyling della fermata.

Il progetto di rifacimento delle 27 stazioni della metro A sta avvenendo attraverso un partenariato pubblico-privato con IGP Decaux e con interventi effettuati direttamente da Atac, i lavori sono stati affidati nel corso dell’anno e, oltre quelle in lavorazione, nel 2025 interesseranno altre 10 stazioni, per poi concludere tutte le fermate entro dicembre 2026.

Odissea Quotidiana seguirà da vicino gli sviluppi di questo e di altri progetti, e per conoscere gli aggiornamenti sul trasporto pubblico della città, visitate il nostro blog. Troverete notizie, approfondimenti e il calendario aggiornato delle chiusure.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana