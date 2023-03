Meteo Roma e Italia sabato 11 e domenica 12 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per sabato 11 e domenica 12 marzo segnano il passaggio di un fronte nuvoloso diffuso su alcune regioni e una domenica ampiamente soleggiata. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, sabato 11 e domenica 12 marzo: la Capitale

Un fine settimana caratterizzato da tempo inizialmente coperto nella mattina di sabato ma che lascia posto ben presto a una domenica soleggiata e dalle temperature piacevoli.

Soprattutto per la giornata di domenica sulla Capitale splenderà un bel sole con temperature che sfiorano i 19 gradi. Qualche nube tornerà ad affacciarsi nella serata ma non sono previste piogge.

Il tempo in Italia, bel tempo diffuso in tutta la Penisola

Sulle regioni del Nordi il tempo sarà soleggiato con qualche instabilità circoscritta alle zone alpine occidentali. Clima mite ovunque con temperature vicine ai 20 gradi nella maggior parte delle zone.

Al centro il fine settimana trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto, con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o localmente anche coperto. I venti soffieranno dai quadranti occidentali, le temperature non subiranno grosse variazioni con un clima primaverile un po’ ovunque. Temperature in rialzo con massime tra 18 e 19.

Rovesci e temporali al Sud; con piogge moderate soprattutto sulla Calabria. Tempo soleggiato in Sicilia con clima mite in tutto il sud Italia. Valori compresi tra 16 e 19 gradi per la giornata.

