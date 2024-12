Meteo, le previsioni del tempo a Roma nel weekend dell’Immacolata

Roma si sveglia sotto un cielo in transizione, in un fine settimana che promette un mix di bel tempo e maltempo, con temperature in graduale calo. Dopo il sole splendente che ha abbracciato la città nei giorni scorsi, una nuova ondata di instabilità meteorologica è in arrivo. Di seguito, il dettaglio delle previsioni per i prossimi giorni, secondo gli esperti di 3B Meteo.

Dalle prime nubi di venerdì al maltempo di domenica e lunedì

La giornata di oggi si è aperta sotto l’influenza residua di una corrente di Tramontana, che ha regalato un mattino prevalentemente soleggiato e fresco. Con il passare delle ore, tuttavia, il quadro cambierà gradualmente: a partire dal pomeriggio le prime nubi inizieranno a farsi spazio nel cielo romano, fino a coprirlo completamente in serata. Nessuna pioggia è prevista, ma l’atmosfera diventerà grigia e cupa. Le temperature rimarranno contenute, con massime intorno ai 13°C e minime di 5°C, mentre i venti si indeboliranno gradualmente, passando da moderati a deboli e variando la loro direzione da Nordest a Ovest-Nordovest.

Il sabato riserverà una piacevole sorpresa per i cittadini della Capitale: dopo le nuvole della sera precedente, il sole tornerà a splendere per gran parte della giornata. Una schiarita inaspettata porterà temperature leggermente più miti, con massime di 15°C e minime di 6°C, ideali per approfittare di una passeggiata o delle prime atmosfere natalizie. Solo verso la sera, le nubi faranno nuovamente la loro comparsa, ma senza precipitazioni. I venti saranno ancora una volta moderati al mattino, soffieranno da Est-Nordest e diventeranno più deboli nel pomeriggio, provenendo da Sud-Sudest.

La stabilità meteorologica del sabato lascerà spazio a una giornata dominata dal maltempo. Sin dalle prime ore del mattino, Roma sarà investita da piogge abbondanti, accompagnate da temporali e possibili fulmini. Secondo le previsioni, le precipitazioni potrebbero raggiungere i 33 mm, rendendo necessaria l’emissione di un’allerta meteo per il rischio di accumuli consistenti. Anche il vento giocherà un ruolo importante: soffierà con intensità da Sud-Sudovest, contribuendo a un clima umido e instabile. Le temperature si manterranno fresche, con massime di 12°C e minime di 8°C.

Il maltempo non abbandonerà subito la città. Lunedì sarà caratterizzato da ulteriori precipitazioni, seppur meno intense rispetto alla domenica: sono previsti circa 5 mm di pioggia distribuiti nell’arco della giornata. I venti, ancora moderati, soffieranno principalmente da Sudest. Le temperature inizieranno un graduale calo, preludio di un clima decisamente più freddo che si farà sentire nei giorni successivi.