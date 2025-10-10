Meteo fuori controllo, Roma sotto minaccia: l’anticiclone crolla di colpo | Rischio nubifragi e blackout già a metà settimana

La Capitale dovrà prepararsi al peggio: in arrivo orribili condizioni atmosferiche, che rischiano di creare numerosi danni e disagi.

I romani e tutti i residenti della Capitale devono ancora una volta correre ai ripari, e questa volta letteralmente. Il meteo dei prossimi giorni infatti non promette nulla di buono, complice il vortice di bassa pressione che attraverserà il Bel Paese.

Anche se si tratterà di una condizione repentina e passeggera, alcune regioni potrebbero ritrovarsi a fare i conti con una circolazione da incubo. Non mancheranno i nubifragi, che interesseranno il Lazio così come il resto del Centro Italia.

Nonostante un inizio di settimana piuttosto stabile, il deterioramento meteorologico non tarderà dunque ad arrivare, causando intensi rovesci, che causeranno un notevole sbalzo termico. Ma scopriamo nel dettaglio cosa aspettarsi la prossima settimana.

Un meteo inatteso ma molto intenso

Una preoccupante instabilità si sta dirigendo verso la zona del Mediterraneo, colpendo anche gran parte dell’Italia. La bassa pressione, che caratterizzerà le prime ore di martedì, porterà piovaschi e temporali lungo le regioni del basso Adriatico e Tirreno.

Si assisterà ad un calo delle temperature, concentrato in particolar modo nella zona meridionale. Altro discorso si verifica invece nella giornata di mercoledì, quando arriverà l’alta pressione di natura azzorriana. Questo significa temperature più alte e tempo stabile e soleggiato.

Cosa succederà nel resto della settimana

Secondo le previsioni più accurate, nel periodo compreso tra mercoledì 8 e venerdì 10 sarà presente un fenomeno anticiclonico che ricadrà sull’Europa centro settentrionale, estendendosi anche nella fascia Mediterranea. Nonostante l’apparente stabilità, in realtà potrebbero arrivare delle depressioni locali che potrebbero creare alcuni disagi. Inoltre, nel corso del fine settimana, un vortice di bassa pressione caratterizzerà gran parte della Penisola, concentrandosi tuttavia nelle Isole Maggiori.

In conclusione, la settimana si apre con una certa stabilità, eccezion fatta per qualche precipitazione che si riverserà sull’Adriatico. La stabilità di metà settimana dovrà però fare presto i conti con l’importante sbalzo termico del weekend, che presenterà valori più elevati al Nord. Insomma, questo meteo ci fa capire di essere ufficialmente entrati nel periodo più freddo e intenso dell’anno. E noi come sempre vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.