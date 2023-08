Meteo e traffico a Roma sabato 5 e domenica 6 agosto 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 5 e domenica 6 agosto, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 5 agosto si caratterizzerà da generali condizioni di tempo nuvoloso che tenderà a peggiorare notevolmente giù dalle ore centrali intorno al pranzo con temporali e piogge. Le temperature scenderanno in maniera importante assestandosi a una massima di 29 gradi e una minima di 20. Domenica 6 agosto, la perturbazione sembra essere ormai alle spalle, la giornata vede il sole splendere abbondantemente con il sollievo di temperature ancora nella media di 29 gradi per le massime e 19 per le minime.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 5 e 6 agosto

Sabato 5 agosto, dalle 21 al Circo Massimo ci sarà il concerto degli Imagine Dragons. Attesi 70 mila spettatori. Risultano chiuse al traffico via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole. Inibite al passaggio dei veicoli anche via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin.

Nell serata di Sabato, in Piazza Santa Maria Maggiore, si svolgerà la tradizionale rievocazione storica del Miracolo delle Neve. All’evento assisteranno circa 400 persone. Dalla mezzanotte divieti di sosta nella zona, dalle 19 poi previste chiusure al traffico in piazza S. Maria Maggiore: via Carlo Alberto (tra piazza S. Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo); via Merulana (tratto compreso tra piazza S. Maria Maggiore e via dello Statuto); via Gioberti (tra piazza S. Maria Maggiore e via Napoleone III); via dell’Esquilino; via Liberiana e via dell’Olmata.

Ricordiamo che la domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale.

