Meteo e traffico a Roma sabato 27 e domenica 28 maggio 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 27 e domenica 28 maggio, in arrivo l’ultima tappa del Giro D’Italia.

Sole e pioggia si alterneranno sabato 27 maggio sulla Capitale con tempo soleggiato nella prima parte della giornata e possibili temporali nel pomeriggio e nella sera. Nella prima parte della giornata cielo sereno con qualche possibile annuvolamento passeggero. Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a divenire sempre più instabile con possibili temporali. Temperature tra 16 e 29 gradi. Domenica 28 maggio su Roma sole e cielo sereno per tutto il giorno con temperature minime di 16 gradi e massime di 27, un primo assaggio dell’estate alle porte.

Ultima tappa del giro d’Italia, la mobilità a Roma

Sabato 27 maggio, dalle 14,30 alle 17,30, manifestazione per protestare contro i recenti provvedimenti governativi sul reddito di cittadinanza. Previsto un corteo che partendo da piazza dell’Esquilino giungerà a piazza Vittorio Emanuele, percorrendo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Divieti di sosta su piazza dell’Esquilino, via Liberiana e piazza Vittorio.

Altro corteo dalle 14 alle 20 manifestazione con corteo “per protestare contro il decreto anti rave”, che partendo da Parco Schuster vi farà ritorno percorrendo il seguente itinerario: Parco Schuster, via Ostiense, piazzale Ostiense, viale del Campo Boario, via delle Conce, via Ostiense, Parco Schuster.

Domenica 28 maggio a Roma si terrà la 21esima e ultima tappa del Giro D’Italia, La tappa si snoderà tra l’Eur (dove è fissata la partenza) e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il Centro storico.

In generale il traffico sarà chiuso lungo tutto il percorso della manifestazione ciclistica: in direzione Ostia, viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo fino a piazzale Cristoforo Colombo.

In direzione Roma centro: via Cristoforo Colombo, viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, viale del Plebiscito, corso Vittorio, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, attraversamento di Ponte Regina Margherita, piazza della Libertà, i lungotevere (lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino, via del Circo Massimo, viale Guido Baccelli.

Chiusa anche l’uscita 26 del Raccordo Anulare dalle 13:30 e fino alla fine della manifestazione sportiva.

*Fonte traffico dal sito Romamobilita.it

