Meteo e traffico a Roma sabato 22 e domenica 23 luglio

Sulla Capitale ancora un sabato all’insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Per le precipitazioni dovremo ancora attendere, il lieve discesa le temperature che, se nei giorni scorsi hanno superato i 40 gradi, nel finesettimana arriveranno a 35. Nella giornata di domenica ancora poche sorprese, il sole splenderà forte sulle strade di Roma e le temperature sfioreranno i 36.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 22 e 23 luglio

Dalle 18 alle 20 a Trastevere sfilerà la processione della Madonna de’ Noantri da largo de Matha alla chiesa di Sant’Agata. Dopo aver attraversato viale Trastevere, la processione proseguirà per via della Lungaretta, via della Luce, via dei Genovesi, via Anicia, piazza San Francesco d’Assisi, via San Francesco a Ripa, viale Trastevere, via Morosini, via Roma Libera, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere.

Al Circo Massimo è in programma lo spettacolo di Maurizio Battista. Sono attese 6mila spettatori. Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della manifestazione, dalle 18 di sabato alle 7 di domenica verranno chiuse al traffico via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole.

Domenica dalle 9 alle 11 a Trastevere si svolgerà la Corsa de’ Noantri da largo San Giovanni de Matha a piazza Giuditta Tavani Arquati. Da largo San Giovanni de’ Matha e dopo aver attraversato viale Trastevere, la corsa proseguirà lungo via della Lungaretta, piazza in Piscinula, via Arco dei Tolomei, via Anicia, piazza San Francesco d’Assisi, via di San Francesco a Ripa, via Manara, via Mameli, via Dandolo, viale XXX Aprile, via Masina, largo Porta San Pancrazio, via Garibaldi, via di Porta Settimiana, via della Lungara, i lungotevere Gianicolense, della Farnesina e Sanzio, via Bartolomeo Filipperi e piazza Giuditta Tavani Arquati.

