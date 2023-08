Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 2 e domenica 3 settembre, vediamo come muoverci per le strade della Capitale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo e traffico a Roma sabato 2 e domenica 3 settembre, il tempo nella Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 2 settembre si caratterizza per il sole e il tempo stabile con annuvolamenti soprattutto nella prima parte della mattina, le temperature in entrambe le giornate saliranno gradualmente fino a raggiungere nelle prime ore del pomeriggio il massimo di 25°. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 18 gradi. Domenica 3 settembre, le temperature torneranno a risalire gradualmente fino al massimo di 31 gradi regalandoci un piacevole fine settimana.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure sabato 2 e domenica 3 settembre

Domenica 3 settembre è in programma la 19esima edizione di “Ostia in corsa per l’Ambiente”. Dalle 7 alle 13 sarà chiusa al transito la complanare della Colombo in direzione Lido tra via del Circuito e viale del Gran Pavese.

*Fonti traffico dal sito Romamobilita.it

© Riproduzione riservata