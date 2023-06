Meteo e traffico a Roma sabato 10 e domenica 1 giugno 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 10 e domenica 11 giugno, vediamo come muoverci per le strade della Capitale.

Nuvole e sole si alternano sabato 10 giugno sulla Capitale con tempo soleggiato per tutta la mattina ma che nel corso del pomeriggio tenderà ad annuvolarsi. Temperature in rialzo tra 20 e 28 gradi, venti deboli. Domenica 11 giugno su Roma sole e cielo sereno nella mattina mentre andando verso la serata si prevede il ritorno rovesci e temporali. Ancora in aumento le temperature tra 20 e 30 gradi.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 10 e 11 Giugno

Ancora immerso in mille polemiche, sabato 10 giugno nel pomeriggio in Centro a Roma, è in programma il Roma Pride 2023. Annunciata la partecipazione di 15mila persone. A partire dalle ore 14 sfileranno, con dei carri allegorici, da piazza della Repubblica sino a via dei Fori Imperiali, passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino. Da qui il corteo proseguirà lungo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana e piazza del Colosseo. Sul fronte viabilità, divieti di sosta (eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica) nei punti di partenza e arrivo del corteo e su via Liberiana. E poi, temporanee chiusure lungo il percorso. “Queeresistenza” sarà lo slogan dell’edizione 2023, testimonial dell’evento le cantanti Paola & Chiara.

Mercoledì, 14 giugno, la Mille Miglia, con le sue auto d’epoca, passa per Roma. Prevista anche l’esposizione di alcune vetture a via Veneto. Tra allestimenti, evento e smontaggio delle strutture, le chiusure al traffico, su via Veneto, sono previste da domenica 11 e sino a sabato 17 giugno. In particolare, questo il cronoprogramma: dalle 6 di domenica alle 14 di mercoledì e poi ancora da giovedì e sino alle 20 di sabato, via Veneto sarà chiusa tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni solo in direzione di piazza Barberini. Mercoledì, dalle 14 a mezzanotte circa, la chiusura in quel tratto sarà in entrambi i sensi di marcia.

